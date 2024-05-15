Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 17-19 мая

Фото: пресс-служба МИДИ МО
График движения пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится с вечера 17 до утра 18 мая и с вечера 18 до утра 19 мая из-за работ на станции Очаково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Очаково будет проводиться капитальный ремонт стрелочных переводов. В связи с этим на период с 22:35 до 08:35 17-18 и 18-19 мая на участке между станциями Поклонная и Солнечная будет закрыт первый главный путь из Москвы, что скажется на движении электричек», — говорится в сообщении.В частности, в указанный период некоторые электрички будут делать меньше остановок, некоторые проследуют по укороченным маршрутом, а некоторые электропоезда отменят. Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте ЦППК или с помощью мобильного приложения компании.
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Лев Каштанов