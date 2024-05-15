В Подмосковье с начала сезона отремонтировали около 140 км дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области с начала сезона завершили ремонт почти 140 км покрытия муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив около 140 км покрытия. Сейчас работы продолжаются на 215 участках дорог. Активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском городском округе, Мытищах и Люберцах», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.При этом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировали 14 дорог. На муниципальной сети обновили покрытие 84 дорог общей протяжённостью 65 км. На участках ремонта уложили асфальтобетонное покрытие и щебень.
По данным ведомства, всего в рамках ремонтного сезона года планируется отремонтировать более 1 тыс. дорог. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте.
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Лора Луганская