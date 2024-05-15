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В Подмосковье с начала сезона отремонтировали около 140 км дорог

15 мая 2024, 12:50
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области с начала сезона завершили ремонт почти 140 км покрытия муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив около 140 км покрытия. Сейчас работы продолжаются на 215 участках дорог. Активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском городском округе, Мытищах и Люберцах», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
При этом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировали 14 дорог. На муниципальной сети обновили покрытие 84 дорог общей протяжённостью 65 км. На участках ремонта уложили асфальтобетонное покрытие и щебень.



По данным ведомства, всего в рамках ремонтного сезона года планируется отремонтировать более 1 тыс. дорог. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте.

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#дороги
#ремонт дорог
#минтранс мо
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#подмосковье
#московская область
В Одинцовском округе обновили хоккейную коробку
15 мая 2024, 13:21

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Хоккейную коробку капитально отремонтировали в посёлке Дома отдыха «Огарёво» в Одинцовском городском округе качество проведённых работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Руководитель округа отметил, что этот спортивный объект всегда был очень популярен у жителей.

«Со временем резиновое покрытие пришло в негодность. Порядная организация демонтировала разрушившиеся участки, заделала выявленные дефекты и на всей площади хоккейной коробки — 665 квадратных метров — уложила новый слой покрытия. Его толщина — почти полтора сантиметра», — сказал Иванов.
Он добавил, что в ходе работ была нанесена разметка, установлены новые ворота, баскетбольные кольца и сетка для волейбола.

В ходе визита Андрей Иванов осмотрел также новую площадку для воркаута, обустроенную около хоккейной коробки. Там уложили резиновое покрытие, установили четыре тренажёра, а также скамейки и урны.

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В Совфеде оценили идею отказаться от понятия «бакалавриат»
Гибатдинов: отказ от понятия «бакалавриат» поможет вернуть былую подготовку
15 мая 2024, 13:18

Фото: iStock/fpphotobank

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что решение отказаться от понятия «бакалавриат» поможет вернуть выпускникам прежний уровень подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гибатдинова, система высшего образования не должна разделяться на этапы. Он подчеркнул, что уровень подготовки бакалавриата серьезно уступает подготовке по программам специалитета.

Парламентарий отметил, что бакалавриат является одним из последствий Болонского процесса, который «фактически был навязан России». Гибатдинов также напомнил, что приоритетной задачей указа российского лидера является реформирование национальной системы высшего образования.

Напомним, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России не станет понятия «бакалавр».

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#егэ
#министр
#рф
#образование
#студент
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В Подмосковье стартовали программы по переподготовке для мам в декрете
15 мая 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Первые в этом году программы по повышению квалификации и переподготовке женщин в декрете стартовали в Московской области, на них записались уже более 20 жительниц региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.
«На этой неделе обучение началось по программам, позволяющим получить профессию флориста, специалиста по государственным закупкам, косметолога, делопроизводителя и специалиста по охране труда. Всего женщинам в декрете предлагается на выбор 21 новая профессия», — отмечается в сообщении.
Обучение проводится в онлайн-формате. По завершении программы предусмотрена итоговая аттестация, при успешном прохождении которой слушательница получает соответствующий документ: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о профессии рабочего и пр.

Подробнее узнать о программах для профессиональной переподготовки женщин в декрете можно по телефону регионального Центра занятости населения: 7-4967-63-04-13, доб. #721, #730, #735 или написав на электронную почту msrcznmo_uchi@mosreg.ru.

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#профессии
#обучение
#женщины
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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В Минцифры рассказали об отслеживании преступников с помощью системы биометрии
Минцифры не рассматривает вопрос отслеживания преступников с помощью ЕБС
15 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/pixinoo

Минцифры России не прорабатывает и не обсуждает вопрос отслеживания преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), поскольку это запрещено законом. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.
Ранее в этот день издание «Известия», ссылаясь на материалы заседания комиссии Госсовета России написало, что комиссия поручила Минцифры рассмотреть возможность установления личности нарушителя по фото- и видеоматериалам Единой биометрической системы с последующим упрощением процедуры привлечения к административной ответственности. Отмечается, что для наложения автоматических штрафов за переход улицы в неположенном месте, курение или распитие алкоголя в общественных местах необходимо использовать камеры с искусственным интеллектом.

В Минцифры подчеркнули, что ЕБС не будет использоваться в оперативно-розыскной деятельности и не связана с городскими системами видеонаблюдения. Также нельзя принудить людей использовать систему и регистрироваться в ней.

В ведомстве добавили, что система разработана исключительно для повышения доступности сервисов и используется на добровольной основе.

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#биометрия
#преступники
#минцифры
#камеры
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В России проводится туристический конкурс «Путешествуй больше!»
15 мая 2024, 12:25

Фото: iStock/Choreograph

14 июня на ВДНХ состоится награждение победителей Международного конкурса «Путешествуй больше!», об этом сообщили в пресс-службе организации «Национальные приоритеты».
Конкурс стартовал ещё 6 мая, а церемония награждения будет проводиться 14 июня на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

«Основные номинации в рамках российского трека включают: «Открытие года» – приз за продвижение новых туристических направлений, «Маршрут построен» – оценка межрегиональных туристических проектов, «Культурный код» – продвижение культурно-познавательного и событийного туризма, «Вкус России» – проекты в области гастрономического событийного туризма и «В сердце природы» – продвижение экологического туризма», — уточнили в пресс-службе.

Подробнее об условиях, призах, а также о возможности подать заявку на участие можно узнать на сайте: https://rustravelforum.com.

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#конкурс
#путешествия
#вднх
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Суд в среду рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову
Суд рассмотрит жалобу на четырёхлетний приговор Игорю Стрелкову 15 мая
15 мая 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на четырёхлетний приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что судебное заседание начнётся в 14:00. Оно пройдёт в закрытом режиме, также как и слушания дела в суде первой инстанции.

Напомним, что в конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырём годам колонии общего режима и запретил в течение трёх лет администрировать сайты. Причиной для этого стали посты в Telegram, в которых он публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности. Его задержали 21 июля прошлого года, тогда же был наложен арест. Сам Гиркин вину не признаёт.

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#игорь стрелков
#суд
#приговор
#жалобы
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Заключительный тренировочный ЕГЭ в Подмосковье сдали более 18 тыс. школьников
15 мая 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 18 тысяч учеников подмосковных школ приняли участие в сдаче заключительного тренировочного экзамена в рамках подготовки к ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Тренировочный экзамен сдавали по трём предметам: более 8 тысяч человек выбрали для этого русский язык, свыше 5,5 тыс. человек сдавали информатику и около 4 тысяч человек — английский язык (раздел «Говорение»), — отмечается в сообщении.
Сдача тренировочного экзамена проходила в 260 пунктах, где в этом году будут проводить ЕГЭ. Результаты станут известны 27 мая.

В министерстве отметили, что тренировочные экзамены организуют для того, чтобы отработать технологии проведения ЕГЭ и оперативного решения нештатных ситуаций.

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#егэ
#московская область
#подмосковье
#минобразования мо
#экзамены
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Подмосковные студенты смогут пройти Школы вожатых в регионе
15 мая 2024, 12:04

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Школу вожатых в Подмосковье пройдут 350 студентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Студенты педагогического института уже прошли специальные тренинги и семинары.

«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая. Для работы в детских лагерях мы подготовили более 350 вожатых, которые уже заканчивают свое обучение. В программе предусмотрены все необходимые знания — от безопасности до педагогики. Только после комплексной подготовки они могут приступить к работе в детском лагере», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Выпускной экзамен вожатые буду4т сдавать 25 мая в оздоровительном центре «Литвиново».

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#подмосковье
#студенты
#обучение
#выпускной
#людмила болатаева
#детские лагеря
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Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 17-19 мая
15 мая 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МИДИ МО

График движения пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится с вечера 17 до утра 18 мая и с вечера 18 до утра 19 мая из-за работ на станции Очаково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Очаково будет проводиться капитальный ремонт стрелочных переводов. В связи с этим на период с 22:35 до 08:35 17-18 и 18-19 мая на участке между станциями Поклонная и Солнечная будет закрыт первый главный путь из Москвы, что скажется на движении электричек», — говорится в сообщении.
В частности, в указанный период некоторые электрички будут делать меньше остановок, некоторые проследуют по укороченным маршрутом, а некоторые электропоезда отменят. Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте ЦППК или с помощью мобильного приложения компании.

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#минтранс мо
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#киевское направление
#мцд-4
#расписание
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