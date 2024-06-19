В Московской области утром 19 июня дороги загружены на три балла

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Загруженность дорог Московской области в сторону центра составляет три балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На подмосковных дорогах в среду утром было зафиксировано порядка 905 тысяч машин.
В Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе», - подчеркнули в пресс-службе.
В Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.
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Мира Полтева