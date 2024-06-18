На маршруты в Реутове вышли новые автобусы

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Два новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 вышли на маршрут №15, курсирующий между станцией Реутово и станцией метро «Первомайская», и на маршрут №17, связывающий станцию Реутово с метро «Новогиреево», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Эти автобусы вмещают по 100 пассажиров, причём 41 место — посадочное. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне также предусмотрены багажные полки, где пассажиры смогут разместить свои вещи. Автобусы оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, там есть электронные указатели остановок и USB-розетки для зарядки гаджетов», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что автобусы оборудованы аппарелями для посадки маломобильных пассажиров, а в салоне есть места для инвалидных колясок.
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