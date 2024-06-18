В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения

Мошенники начали звонить россиянам и, под видом сотрудников банка, пугать просрочкой по ипотеке, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ. Чтобы «урегулировать проблему», аферисты просят назвать данные СНИЛС и код из СМС. Далее мошенники получают доступ к порталу Госуслуг и онлайн-банкам, после оформляют кредиты или похищают деньги.