В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые пешеходные ограждения отремонтировали на дорогах в шести городских округах Московской области работники Мосавтодора за последнюю неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пешеходные ограждения восстановили, в частности, на дорогах в деревне Пирогово городского округа Мытищи, в солнечногорском селе Алабушево, в посёлке Рыбное Дмитровского округа, на улице Гагарина в Жуковском, на Путилковском шоссе в Красногорске и на улице Ленина в Истре», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов, а также чтобы исключить заезд автотранспорта на тротуар.
Читайте также:
На маршруты в Реутове вышли новые автобусы
В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин
В Подмосковье за неделю восстановили дорожные знаки в семи округах
Лев Каштанов