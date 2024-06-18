Назван срок восстановления движения по подтопленному мосту через Пахру

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Движение по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино в городском округе Подольск рассчитывают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мост был частично размыт из-за длительных, обильных осадков и подтопления. Работы уже ведутся. На объекте заняты 47 человек и 10 единиц спецтехники», – пояснили в ведомстве.Там также отметили, что рядом продолжается строительство нового моста. Ввести его в эксплуатацию планируют уже в октябре. Это сооружение будет расположено на 7 метров выше, что должно позволить ему выдержать весенние паводки.
Читайте также:
В Истре капитально отремонтируют мост через реку Молодильню
Новый автомобильно-пешеходный мост появится в Балашихе
Черкизовский мост открыли для движения транспорта после паводка
Лора Луганская