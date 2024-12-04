Юные шахматисты из Каширы стали призерами чемпионата области по блицу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Команда секции «Шахматы» спортивной школы «Кашира» заняла второе место на детском первенстве Московской области по блицу в категории до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В состав каширской команды вошли: София Романова, Рамин Сидик, Мария Конотоп, Илья Кренев, Даниил Щенников, Антон Геращенко, Илья Цыганков и Владислав Скоромников. Церемонию награждения провели заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Московской области Шамиль Мансуров и судья турнира Гулям Иномов», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Детское первенство проходило в рамках общеобластного чемпионата по шахматному блицу. Участие во взрослом чемпионате приняли 13 команд. Отмечается также, что детское первенство было разделено на пять категорий: для участников до девяти лет, до одиннадцати лет, до 13 лет, до 15 лет и до 17 лет.
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Лев Каштанов