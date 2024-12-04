Горнолыжник Ефимов из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России

Семён Ефимов (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Золотую медаль на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту завоевал спортсмен из Московской области Семён Ефимов, он стал лучшим в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представитель Московской области Семён Ефимов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам двух спусков в слаломе среди мужчин. Серебро в этой дисциплине завоевал горнолыжник из Санкт-Петербурга, а бронза досталась спортсмену из Челябинской области», — говорится в сообщении.Отмечается, что на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту проводились соревнования по слалому и слалому-гиганту. Местом проведения стал горд Кировск Мурманской области. Участие в турнире приняли свыше 140 спортсменов из 20 российских регионов.
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