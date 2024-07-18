Дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 откроют на 9 месяцев раньше плана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дорогу от посёлка Павловская Слобода до трассы М-9 «Балтия» планируют открыть уже в декабре. Это на девять месяцев раньше запланированного, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и проехал по строящемуся участку за рулём автомобиля.
Это важный объект жителей поселка в городском округе Истра и для учащихся Технолицея, который открылся в прошлом году. Строительство дорог ведётся в два этапа. 1 сентября 2023 года досрочно запустили рабочее движение по первому участку протяжённостью 3,3 км в Павловской Слободе. А в конце этого года планируют запустить дорогу длиной 2,6 км, которая выведет транзитный поток из посёлка и обеспечит прямой выезд на ул. Академическую на федеральную трассу М-9 «Балтия».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Второй этап включает также строительство трёх новых мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с М-9 «Балтия». Завершить работы рассчитывают до конца года. На объекте работают около 150 человек и 65 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Первая дорога, открывшаяся в прошлом году, соединила улицы Ленина и Академическая в Павловской Слободе. Для удобства водителей и пассажиров построили также две кольцевые развязки. Дорога обеспечила беспрепятственный подъезд к образовательному учреждению и новому лесопарку «Шишкин лес», улучшила транспортную доступность прилегающих жилых массивов коттеджного посёлка «Павловские сосны» и СНТ.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работы на первом этапе продолжаются. Строительная готовность составляет 87%. Сейчас строители делают ливневую канализацию и локальные очистные сооружения.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Строим двухполосную дорогу, чтобы люди могли сюда добираться напрямую со скоростного шоссе, не создавая пробки в поселке. Благодаря этому разгрузим уже существующие дороги в Павловской Слободе, сделаем дополнительный выезд на федеральную трассу, проезд в сторону области и Москвы. Запустить рабочее движения планировали к 1 сентября будущего года. Но мы поставили задачу подрядчику открыть его в декабре 2024-го», – сказал губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Второй этап включает также строительство трёх новых мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с М-9 «Балтия». Завершить работы рассчитывают до конца года. На объекте работают около 150 человек и 65 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы приступили к работе в феврале. По контракту срок строительства – 28 месяцев, но мы постараемся его сократить. Самое большое сооружение здесь – мост длиной 330 м с 12 пролетами. Он будет с освещением, пешеходной дорожкой и барьерным ограждением», – рассказал замгендиректора АО «Сибагропромстрой» Агаси Газоян.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Первая дорога, открывшаяся в прошлом году, соединила улицы Ленина и Академическая в Павловской Слободе. Для удобства водителей и пассажиров построили также две кольцевые развязки. Дорога обеспечила беспрепятственный подъезд к образовательному учреждению и новому лесопарку «Шишкин лес», улучшила транспортную доступность прилегающих жилых массивов коттеджного посёлка «Павловские сосны» и СНТ.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работы на первом этапе продолжаются. Строительная готовность составляет 87%. Сейчас строители делают ливневую канализацию и локальные очистные сооружения.
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Лора Луганская