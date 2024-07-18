Дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 откроют на 9 месяцев раньше плана

Дорогу от посёлка Павловская Слобода до трассы М-9 «Балтия» планируют открыть уже в декабре. Это на девять месяцев раньше запланированного, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и проехал по строящемуся участку за рулём автомобиля.