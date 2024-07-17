В Подмосковье ликвидировали более 6,7 тыс. недостроев

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры/недострой на Минском шоссе
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры/бывший недострой на Минском шоссе
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Свыше 6,7 тыс. объектов незавершённого строительства ликвидировали в Московской области с 2017 года: часть из них снесли, часть достроили и ввели в эксплуатацию. Об этом доложил в ходе видеоконференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Важность ликвидации недостроенных зданий отметил Андрей Воробьёв.
В настоящее время в области ведётся работа по почти 3,7 тыс. недостроенных объектов, сообщил Владислав Гордиенко.
А на месте снесённых зданий проводится благоустройство или строятся нужные жителям объекты, например, в Орехово-Зуеве на таком участке построили школу, а в Дзержинском обустроили парковку.
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«Пока есть заброшенные, недостроенные здания, которые портят вид наших городов, мы должны не просто добиваться судебных решений и сносить эти, так сказать, недоразумения. Там должны появляться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — подчеркнул глава региона.
В настоящее время в области ведётся работа по почти 3,7 тыс. недостроенных объектов, сообщил Владислав Гордиенко.
«Наша задача на 2024-2025 годы – максимальная ликвидация недостроев. Из почти 3700 объектов, которые у нас в работе, одна четверть – федеральные, региональные и муниципальные объекты, и три четверти – частные», — уточнил Гордиенко.Он таже добавил, что из 1300 недостроев, ликвидированных в прошлом году, более половины объектов были достроены. В их число входит здание бывшего кинотеатра в Пушкине, где сейчас размещены торговые точки, санаторий «Истра» в селе Лучинское, зрелищный центр на Минском шоссе в Одинцовском округе и пр.
А на месте снесённых зданий проводится благоустройство или строятся нужные жителям объекты, например, в Орехово-Зуеве на таком участке построили школу, а в Дзержинском обустроили парковку.
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Лев Каштанов