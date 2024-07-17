В Подмосковье почти в три раза уменьшилось количество лесных пожаров

Фото: iStock/GettyTim82
Число лесных пожаров на территории Московской области сократилось почти в три раза, а площадь возгораний стала меньше почти в четверо в первой половине лета текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«В Подмосковье мы проводим регулярные учения, наша система контроля и видеонаблюдения имеет четкие алгоритмы реагирования. У нас задействовано порядка 4 тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц техники», — отметил Андрей Воробьёв.По данным регионального Комлесхоза, за первые полтора месяца лета в Московской области произошло 49 лесных пожаров, в прошлом году за тот же период было зафиксировано 129 таких возгораний. Общая площадь пожаров в этом году составила 36,77 га против 138,7 га в минувшем году.
«Мы ведем совместную работу с коллегами из МВД по патрулированию, преимущественно проводим рейды с пятницы по воскресенье. Выявляем нарушения и привлекаем к ответственности граждан с учетом особого противопожарного режима», — сказал Евгений Агулов.Он также напомнил, что в Подмосковье предусмотрены штрафы до 60 тысяч рублей за разведение огня в лесу, а для оперативного обнаружения возгораний действует четырёхуровневая система мониторинга. Эта система состоит из наземного патрулирования, видеомониторинга, авиаразведки и космического мониторинга. Агулов отметил, что в Московской области развёрнуто 132 видеокомплекса для мониторинга, пять из них — в этом году.
Читайте также:
Общий объём штрафов за костры в лесах Подмосковья составил 11,5 млн рублей
Из лесов Подмосковья убрали более 3,2 тыс. аварийных деревьев
Юные лесоводы нашли под Клином редкую для Подмосковья морошку
Лев Каштанов