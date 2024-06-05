Дорогу в посёлке Большое Руново ждёт ремонт

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В посёлке Большое Руново отремонтируют дорогу на улице Спас-Детчин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«В посёлке прошёл приём жителей в формате выездной администрации. В нём участвовали исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Гудзь, его заместители, депутаты, сотрудники Каширской больницы и другие. Обращения жителей были связаны с ремонтом дорог, освещением улиц, содержанием территорий и муниципального жилья», – говорится в сообщении.Так, местная жительница Ольга Васильевна рассказала, что с балкона дома осыпается штукатурка. Гудзь поручил заново оштукатурить плиту на балконе жительницы и обследовать входную группу подъезда дома № 27 на улице Южной.
Дорога на улице Спас-Детчин включена в план ремонта на этот год. Работы завершатся до октября. В администрации обещали проинформировать жителей улицы о сроках выполнения работ.
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