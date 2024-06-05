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Дорогу в посёлке Большое Руново ждёт ремонт

05 июня 2024, 11:30
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В посёлке Большое Руново отремонтируют дорогу на улице Спас-Детчин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«В посёлке прошёл приём жителей в формате выездной администрации. В нём участвовали исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Гудзь, его заместители, депутаты, сотрудники Каширской больницы и другие. Обращения жителей были связаны с ремонтом дорог, освещением улиц, содержанием территорий и муниципального жилья», – говорится в сообщении.
Так, местная жительница Ольга Васильевна рассказала, что с балкона дома осыпается штукатурка. Гудзь поручил заново оштукатурить плиту на балконе жительницы и обследовать входную группу подъезда дома № 27 на улице Южной.



Дорога на улице Спас-Детчин включена в план ремонта на этот год. Работы завершатся до октября. В администрации обещали проинформировать жителей улицы о сроках выполнения работ.

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#ремонт дорог
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#московская область
В Шатуре изменится маршрут автобуса №332к
05 июня 2024, 12:18

Фото: iStock/Drazen Zigic

Схема движения шатурского автобусного маршрута №332к «Радовицкий Мох — метро «Котельники» изменится с 8 июня, конечной точкой вместо метро станет станция МЦД Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Теперь до ближайшей станции метро — «Выхино» — пассажиры смогут доезжать на поездах МЦД-3. Это позволит им сэкономить 17 рублей на проезде в Москву благодаря бесплатной пересадке на метро при оплате проезда картой «Тройка», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что рядом со станицей МЦД Раменское расположен автовокзал, где есть туалет, бесплатный интернет и кресла в зале ожидания, что позволит сделать дорогу более комфортной.

Автобус №332к будет совершать два рейса в сутки.

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#маршрут
#минтранс мо
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Украинцев призвали готовиться «к жизни в холоде и темноте»
FT: украинцы к зиме будут находиться большую часть суток без света
05 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/StGrafix

Украине следует готовиться «к жизни в холоде и темноте», поскольку зимой жители большую часть суток будут находиться без света. Об этом пишет издание Financial Times.
В субботу власти Украины сообщили об ударах ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в четырёх областях страны. В результате две гидроэлектростанции, по данным «Укргидроэнерго», получили критические повреждения.

Неназванный украинский чиновник после произошедшего призвал граждан готовиться «к жизни в холоде и темноте».

Другой источник газеты заявил, что такие аварийные отключения электричества стали «новой нормой». А один из чиновников правительства Украины подчеркнул, что к зиме жители страны будут проводить без света большую часть суток.

Руководитель отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов заявил, что ожидается повышение тарифов в связи с произошедшими разрушениями аппаратуры. Если не принять никаких мер, утверждает эксперт, к январю украинцы смогут получать электроэнергию только от двух до четырёх часов в сутки.

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#электричество
#вс рф
#удар
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В Подмосковье открыли четыре капитально отремонтированных детсада
05 июня 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Четыре детских сада открылись после капитального ремонта в Московской области: обновлённые дошкольные учреждения «вернулись в строй» в Лотошине, Одинцове, Павловском Посаде и Бронницах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«В городе Электросталь Павлово-Посадского округа после капремонта открылся детский сад «Колокольчик». В здании 1982 года постройки был обновлён фасад и входные группы, заменены все коммуникации, а в пищеблоке установлено новое оборудование. Прилегающую территорию благоустроили — установили игровые и спортивные площадки, а также обустроили тротуары и проезда», — говорится в сообщении.
В Одинцове после масштабного ремонта вновь открылся детский сад №55 «Василёк», в Лотошине — детсад №15 «Мечта», а в Бронницах завершились работы по ремонту дошкольного отделения «Радуга» городского лицея.

Всего к началу учебного года в 22 округах Подмосковья планируется открыть 23 отремонтированных детсада.

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#бронницы
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Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
05 июня 2024, 11:26

Фото: istock / erikreis

В период с 12 июня по 5 октября пройдёт прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Принять участие могут не только профессиональные фотографы, но и любители в возрасте от 18 лет. Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры. Он будет проводиться в семи номинациях: уникальная природа, традиции большой страны, лица и поколения, духовные скрепы, архитектура и скульптура, семейные ценности, Мир. Созидание. Жизнь. Специальная номинация конкурса — «Многодетная семья России».

Победители будут отбираться профессиональным жюри. Они получат ценные призы и подарки. Ознакомиться подробнее с условиями участия можно на официальном сайте конкурса.

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В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 1100 ям
05 июня 2024, 11:24

Фото: istock / erikreis

Свыше 1,1 тыс. ям устранили на дорогах в округе Егорьевск и Орехово-Зуевском округе за минувшую неделю, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Орехово-Зуевском округе ямочный ремонт провели на дороге рядом с посёлком 1-го Мая, в посёлке Хвойный, на Советской улице в Куровском и в деревне Сальниково. В округе Егорьевск дорожные ямы ликвидировали в деревнях Михали и Алфёрово, рядом с деревнями Янино и Тимохино, а также на Егорьевском шоссе в районе деревни Юрцово», — говорится в сообщении.
В региональном министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт проводится во всех округах Московской области. Для ликвидации дефектов дорожного покрытия используется горячая асфальтобетонная смесь.

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Квартиры получили более 300 дольщиков раменского ЖК-долгостроя «Берёзовая роща»
05 июня 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Более 300 дольщиков проблемного жилого комплекса «Берёзовая роща» в Раменском городском округе уже получили ключи от долгожданных квартир, оформление передачи недвижимости собственникам продолжается, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 337 дольщиков», — уточняется в сообщении.
В министерстве напомнили, что жилой комплекс «Берёзовая роща», состоящий из 14 домов, компания-застройщик «Земля Московии» должна была сдать в эксплуатацию в 2014 году. Однако своих обязательств не выполнила. Работы по достройке ЖК были возобновлены в 2022 году при помощи подмосковного Фонда защиты прав участников долевого строительства. Сейчас все дома построены, введены в эксплуатацию и получили кадастровые номера.

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Свыше 2 тысяч обращений о пале сухой травы приняли операторы «Системы-112»
05 июня 2024, 10:53

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Подмосковная Система-112 приняла более 2 тысяч обращений о пале сухой травы с начала весны. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Пал травы является основной проблемой в регионе каждый год.

«Примерно 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгорания могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу», — подчеркнули операторы службы.

Кроме этого, запрещено разводить костры в пожароопасный период и жечь сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112».

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#поджог
#растения
#112
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Образовательные программы коломенского вуза вошли в список лучших в России
05 июня 2024, 10:26

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Восемь образовательных программ Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Коломны попали в список «Лучшие образовательные программы инновационной России» за 2024 год, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В число лучших попали программы таких направлений, как государственное и муниципальное управление, педагогика и психолого-педагогический профиль, экономика, лингвистика, дефектология и юриспруденция», — говорится в сообщении.
Проректор по учебно-методической работе ГСГУ Елена Ветошкина отметила, что образовательные программы университета попадают во всероссийский список лучших на протяжении последних четырнадцати лет.

В министерстве также сообщили, что список «Лучшие образовательные программы инновационной России» создаётся при поддержке Национального центра общественно-профессиональной аккредитации, Гильдии экспертов в сфере высшего образования и журнала «Аккредитация в образовании».

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#минобразования мо
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IV класс пожарной опасности продолжает сохраняться в Московской области
05 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto / Mtanious Naief Al Saiegh

На территории лесничеств Московской области до конца недели сохраняется IV класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на территории Подмосковья I класс пожарной опасности.

«6 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. А 7 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.

В случае обнаружения возгорания, жители могут сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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