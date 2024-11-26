Дорожные службы Московской области обустроили 125 искусственных неровностей

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы Московской области оборудовали 125 искусственных неровностей на региональных трассах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Мосавтодора обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности на 75 участках региональных дорог у пешеходных переходов, чтобы снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов», — сообщил заместитель председателя Правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Для улучшения дорожной безопасности специалисты установили искусственные неровности на дорогах 24 городских округов.
В ведомстве отметили, что для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка тросовых и перильных ограждений, светофоров, дорожных знаков и строительство тротуаров.
Читайте также:
В Московской области отремонтировали ограждения на семи дорогах
В Подмосковье расширили участок трассы М-7 «Волга»
Дорожные службы Московской области провели работу по обработке опасных участков дорог
Дайана Хусинова