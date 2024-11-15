Дорожные службы Московской области провели работу по обработке опасных участков дорог

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Из-за отрицательных температур и осадков в виде снега с дождём дорожные службы Подмосковья очистили дороги от снега и обработали их противогололёдными средствами на опасных участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 км опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются», — сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
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