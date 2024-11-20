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В Подмосковье расширили участок трассы М-7 «Волга»

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Трёхкилометровый участок федеральной трассы М-7 «Волга» расширили в центре подмосковного Ногинска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершён капитальный ремонт участка Горьковского шоссе с 57 по 60 км, дорога входит в состав федеральной трассы М-7 «Волга». В ходе ремонта шоссе расширили с четырёх до шести полос, разделили встречные потоки транспорта осевым барьерным ограждением и обустроили уличное освещение, для чего было установлено 115 фонарных столбов со светодиодными светильниками», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что для безопасности пешеходов были обустроены тротуары.



Благодаря проведённому ремонту увеличена пропускная способность дороги и улучшена транспортная обстановка в районе.

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#минтранс мо
#богородский городской округ
#ногинск
#ремонт дорог
#трасса м7
Путин подарил зоопарку в КНДР более 70 животных, включая льва, медведей и яков
20 ноября 2024, 14:37

Фото: iStock/Seyms

Президент России Владимир Путин передал в дар Пхеньянскому зоопарку более 70 животных, включая льва, двух бурых медведей, двух яков и птиц. Об этом сообщает Минприроды РФ. Зверей из Московского зоопарка доставили самолетом в КНДР.
«Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке», — сказано в пресс-релизе министерства.
В материале указывается, что Москва впервые подарила Пхеньяна млекопитающих — львицу, медведей и яков. Сейчас всех животных поместили в карантин, ожидая, когда они акклиматизируются к окружающей среде. После этого всех переместят в вольеры Центрального зоопарка северокорейской столицы.

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#москва
#карантин
#кндр
#рф
#зоопарк
#животные
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Волонтёрский проект «Гжельский волшебник» выиграл конкурс «Система добрых дел»
20 ноября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Проект «Гжельский волшебник» от туристической команды Объединения «Гжель» стал одним из победителей конкурса социальных инициатив «Система добрых дел — 2024» и получит финансовую и методическую поддержку для его реализации, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Проект «Гжельский волшебник» заключается в том, что волонтёры проводят выездные мастер-классы по лепке и формовке из гжельской глины для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в социальных учреждениях Раменского округа: Удельнинской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ, Юровской школе-интернате, а также в Добром доме «Раменский», — говорится в сообщении.
Во время занятий волонтёры будут рассказывать ребятам об истории народного художественного творчества. Кроме того, дети смогут бесплатно посетить Объединение «Гжель», осмотреть экспозицию местного музея и попробовать себя в росписи кобальтом.

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Для школьников посёлка Ильинское провели открытый урок о подвиге 28 панфиловцев
20 ноября 2024, 14:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Открытый урок, посвящённый подвигу 28 панфиловцев, провели для учеников Ильинской школы №25, участие в мероприятии приняли представители Раменского Совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Советские воины всех национальностей защитили свою родину. Совсем недавно в Волоколамске произошёл слет, куда приехали ветераны Великой Отечественной войны со всей страны. Взяли землю из окопов, положили её в капсулы и повезли в те республики, откуда были 28 панфиловцев», — рассказала председатель Раменского городского Совета ветеранов Надежда Желтухина.
Отмечается, что в Ильинской школе №25 создан музей «Опалённая юность», посвящённый десятиклассникам, которые добровольцами ушли на фронт в 1941 году.

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#раменское
#раменский городской округ
#школа
#патриотизм
#великая отечественная война
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День матери 2024 в России: какого числа, что подарить, история праздника
20 ноября 2024, 13:46

Фото: istockphoto / Choreograph

День матери — это особенный праздник, который отмечается во многих странах мира. Он напоминает о важности матерей в жизни и о том, что нужно ценить и уважать их труд и заботу. «Радио 1» расскажет об истории праздника и его традициях.

Когда День матери в России в 2024


В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник приходится на 24 ноября.

День матери стал важной частью нашей культуры, позволяя выразить любовь и уважение к самым близким людям — матерям.

Когда отмечается День матери в мире


День матери отмечается в разных странах в разные дни.

Более двадцати стран мира отмечают День матери во второе воскресенье мая, включая США, Канаду, Германию, Италию, Бельгию, Данию, Финляндию, Эстонию, Турцию, Японию, Бразилию и Австралию.

В 2024 году Международный День матери приходится на 12 мая.

В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни:

  • 3 марта — в Грузии;
  • первое воскресенье марта — в Великобритании;
  • 21 марта — в Египте;
  • 7 апреля — в Армении;
  • первое воскресенье мая — в Венгрии, Испании, Португалии и Литве;
  • 9 мая — в Греции;
  • 10 мая — на Филиппинах;
  • третье воскресенье мая — в Киргизии;
  • 26 мая — в Польше;
  • последнее воскресенье мая — в Швеции и Франции;
  • третье воскресенье сентября — в Казахстане;
  • 14 октября — в Белоруссии.
Несмотря на разные даты, суть праздника остается неизменной — это день, когда мы чествуем матерей и выражаем им благодарность.

Символ праздника


Незабудка — символ Дня матери в России. Этот скромный и простой цветок олицетворяет любовь, бескорыстие и преданность, которые ассоциируются с материнством.

Именно поэтому незабудки часто изображают на рисунках и самодельных открытках, которые дети дарят своим мамам.

День отца в России в 2024 году: история и традиции праздника
День отца в России в 2024 году: история и традиции праздника

История Дня матери


День матери берёт своё начало в древних культурах. В Древней Греции и Риме отмечались праздники в честь богинь-матерей. Например, у древних греков в марте проводились различные мистерии в честь Реи, прародительницы богов.

В Великобритании в XVII–XIX веках было принято праздновать Материнское воскресенье во время Великого поста.

Современная версия праздника возникла в начале XX века в США. Энн Джарвис основала клубы Дня матери во время Гражданской войны в США, а её дочь Анна Мария Джарвис добилась официального признания Дня матери. В 1914 году президент США Вудро Вильсон сделал День матери национальным праздником.

В России День матери отмечается с 1998 года. Тогдашний президент России Борис Ельцин учредил этот праздник 30 января 1998 года.

Традиции в День матери


В День матери поздравления получают мамы, бабушки и беременные женщины. Им дарят цветы и подарки.

Многие организуют праздничные ужины, приглашают гостей или празднуют в кругу семьи. Но неизменным остаётся одно — всё внимание сосредоточено на мамах.

По всей стране проходят мероприятия: концерты, конкурсы, акции и выставки. Особенно активно отмечают День матери в школах и детских садах. Дети пишут поздравительные письма, делают открытки, читают стихи, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам.

Фото: istockphoto / gpointstudio

Как отмечают День матери в России


В России в этот день проводятся различные мероприятия: концерты, выставки и мастер-классы. Многие школы и детские сады организуют праздники для детей и их матерей, где дети могут показать свои таланты и поздравить мам с их днем.

Поздравления для мамы

Вот несколько способов поздравить маму с праздником и подарить ей радостные эмоции:

  • Можно подарить маме букет цветов и крепкие объятия;
  • сделать открытку своими руками, украсив её рисунками или аппликациями;
  • приготовить праздничный ужин или устроить мероприятие в честь Дня матери;
  • снять видеопоздравление, в котором выразите свои чувства и благодарность;
  • сделать коллаж из семейных фотографий, чтобы показать, как вы цените маму и любите её.

Что подарить маме на праздник


Выбор подарка для мамы зависит от ее интересов и предпочтений. Вот несколько идей:

  • букет её любимых цветов или оригинальные комнатные растения;
  • фотоальбом с семейными снимками. Также можно подарить своей маме красивую фотосессию (индивидуальную или семейную);
  • для мам, которые любят сладкое, идеальным подарком букет из клубники в шоколаде, необычные конфеты и другие вкусные лакомства;
  • сертификат на посещение спа-центра или салона красоты, чтобы мама могла отдохнуть и насладиться заботой о себе;
  • подарочный сертификат в любимый магазин вашей мамы;
  • хорошим подарком станут билеты в музей, театр, на выставку или в кино.

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Пассажиры Мострансавто в этом году совершили 200 млн поездок по социальным картам
20 ноября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В автобусах Мострансавто с начала года совершили более 202 млн поездок с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича. Это на 11% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В среднем в ноябре жители и гости региона совершают по социальным картам 614 тыс. поездок. Почти за 11 месяцев самое большое количество льготных операций – около 28 млн – совершили пассажиры Королёв. Далее по объёму пассажиропотока находится Ногинск с 24 млн трансакций. Замыкают тройку лидеров Химки с показателем в 22 млн операций», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что жителям и гостям Подмосковья в автобусах Мострансавто доступны разные способы оплаты проезда банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

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#подмосковье
#московская область
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Штрафы за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье превысили 1 млн рублей
20 ноября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Общая сумма штрафов за нарушение правил парковки рядом с контейнерными площадками на территории Московской области с начала осени составила 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С сентября штрафы за неправильную парковку, препятствующую вывозу мусора, достигли 1,2 млн рублей. Фиксировать нарушения помогают и ответственные жители: они направляют информацию о нарушении через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушений правил парковки у контейнерных площадок с начала осени зафиксировано на территории городского округа Балашиха — 40 случаев. Второе место этого антирейтинга занял Ленинский округ с 36 нарушениями. На третьем месте Одинцовский округ, где зафиксировали 33 нарушения, на четвёртом — Люберцы (28 нарушений), а замыкает топ-5 антирейтинга Красногорск с 25 нарушениями.

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#мусор
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#московская область
#подмосковье
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«Осталась только ненависть»: сын Светличной после скандала первым подошел к гробу матери – как прошла церемония прощания, видео
20 ноября 2024, 13:27

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Светланой Светличной. Первыми прибыли в зал столичного Дома кинематографистов, чтобы попрощаться с любимой мамой и бабушкой, сын и внуки артистки. Кто еще пришел проводить в последний путь Светлану Светличную расскажет «Радио 1».

Причины смерти Светличной


Светлана Светличная ушла из жизни на 85-м году. В последние годы актриса боролась с серьезными заболеваниями, включая рак головного мозга и ротоглотки, а также болезнь Альцгеймера, из-за которой она перестала узнавать близких. По словам внучки актрисы Марии, во время их последней встречи бабушка уже не могла говорить, и они просто смотрели друг на друга.

Родные артистки ежедневно навещали Светличную в больнице, куда ее определили после стремительного ухудшения здоровья. Актриса скончалась 16 ноября в одной из столичных клиник.

«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки
«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки


Кто приехал на церемонию прощания



Первым на прощание с матерью пришел сын Светличной. Также свои соболезнования выразил Владимир Путин. Телеграмму российского лидера во время церемонии озвучила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина. В ней отмечается, что обаятельные персонажи Светличной значительно обогатили российский кинематограф.

Коллега Светланы Светличной Людмила Хитяева не смогла лично присутствовать на прощании, но отправила букет розовых роз. На церемонию прощания с актрисой также прибыл Прохор Шаляпин. Примечательно, что обычно любящий внимание прессы артист попытался пройти в Дом кинематографиста как можно незаметнее. Он объяснил журналистам, что сейчас не готов давать интервью.

«Я пришел попрощаться и всё. Я не для интервью здесь, правда. Мы были знакомы и дружили. Давайте просто помянем новопреставленную Светлану Афанасьевну. Я верю, что мы перерождаемся, и она сейчас на небесах», — сказал Шаляпин.
На церемонии также присутствовали: Анна Калашникова, Алена Кравец, Людмила Зайцева, Борис Токарев, Валерий Баринов.

Светлана Светличная (Фото: РИА/Новости)

Почему похоронили не рядом с мужем и сыном


Муж Светланы, звезда фильма «Баллада о солдате» Владимир Ивашов, и их сын Олег были похоронены на Ваганьковском кладбище. Однако Светлану Светличную решено похоронить на Троекуровском. Это было её собственное решение. Причина заключается в том, что на семейной могиле не осталось места для нового надгробия, а Светлана категорически запретила убирать памятники своего сына или мужа, чтобы освободить место для своего монумента.

«Оба надгробия: и мужу, и сыну появились ее стараниями. Она приложила для этого немало сил. Про деньги даже не говорю. Это были тяжёлые времена, ей помогали. Друг Владимира Ивашова привез с Урала камень для надгробия. Это не понравилось работникам кладбища. Были препятствия с их стороны. Но Светлана Афанасьевна все вопросы решила. И очень гордилась сделанным. Что же теперь? Эти памятники демонтировать? А где их хранить, минимум год или больше? Это тоже недешево. Даже если бы мы захотели ее похоронить в могилу мужа, мы бы потом не смогли установить ей нормальное надгробие. Разве что размером со скворечник. Там и для памятной дощечки места нет», — объяснила решение Ольга Ивашова, невестка Светличной журналистам КП.


Последнее желание Светличной


Актриса Светлана Светличная перед смертью попросила родственников достойно проводить ее в последний путь, рассказала порталу SHOT внучка артистки Мария Ивашова. По ее словам, звезда «Бриллиантовой руки» настаивала, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Ивашова поделилась, что регулярно навещала Светличную вместе с сыном — правнук артистку очень любил и относился к ней с трепетом. Последний раз женщины виделись накануне смерти актрисы, 15 ноября.


В чем похоронили Светлану Светличную


Светлана Афанасьевна отправится в последний путь в своем любимом платье, сообщила журналистам невестка актрисы.

«Это платье — маленькое, черное, из тонкого шифона, в котором она всегда чувствовала себя молодой и привлекательной. Мы положим ей шляпу у ног, а голову укроем шалью», — рассказала Ольга Ивашова.

Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию
Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию

Конфликт с сыном перед смертью


Несмотря на конфликт с матерью, сын артистки прибыл на прощание в первых рядах.

Причиной разногласий в семье стали подозрения Светличной в том, что родственники могут забрать квартиру. После смерти супруга и младшего сына у артистки остался лишь один наследник – сын Алексей. Однако из-за конфликта актриса не общалась с ним более десяти лет.

«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру... Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!» — заявила Светличная в ток-шоу «Пусть говорят».

Громкие высказывания матери вскоре прокомментировал Алексей Ивашов.
«У нее деменция в поздней стадии. Переживания закончились! Осталась только ненависть», — заявлял сын артистки.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год
Синоптик Цыганков: на Новый год обычно снег выпадает и лежит долго
20 ноября 2024, 13:24

Фото: iStock/Arkadij-sh

Ноябрь радует москвичей и жителей области своей плюсовой температурой, но когда придет климатическая зима?
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в Москве и области стоит температура октября.

«У нас уже средняя суточная температура на сегодня (20 ноября) должна быть -1,2 градуса, а у нас положительная. То есть мы идем по температуре октября. 86% дождевых осадков выпало за это время, то есть это соответствует норме», — сказал синоптик.

По его словам, зимы в Москве пока не видно, потому что за последние 20-30 лет климат потеплел.

«Снежный покров уже два раза выпадал, таял. Вот сейчас в субботу еще выпадет, полежит немножко, опять растает. Зимы раньше декабря не будет. Но на Новый год, как правило, снег всегда выпадал и лежал уже в январе. Надеемся, что этот год будет не исключением», — поделился Цыганков.

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#снег
#температура
#синоптики
#прогноз погоды
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Московская область стала первой среди лидеров по ликвидации незаконных свалок
20 ноября 2024, 13:23

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Опубликован отчёт авторитетной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza о выявлении и ликвидации незаконных свалок в России. Согласно исследованию, второй год подряд наблюдается тенденция к более быстрой ликвидации свалок по сравнению с их обнаружением, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Согласно информации от FinExpertiza, Московская область занимает второе место в рейтинге регионов с наиболее быстрой ликвидацией свалок. На первом месте находится Рязанская область, а на третьем — Челябинская.

С начала 2024 года в Московской области было обнаружено 933 нелегальные свалки, из которых на текущий момент ликвидировано 927 объектов. Процесс ликвидации продолжается активно.

Количество незаконных свалок в России сократилось на 17% в прошлом году. Эта тенденция снижения количества свалок наблюдается второй год подряд, как указано в исследовании. Наибольшее количество свалок было зафиксировано в 2021 году. Изменение тренда, при котором этот показатель снизился, произошло в 2022 году.

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#экология
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