В Подмосковье расширили участок трассы М-7 «Волга»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Трёхкилометровый участок федеральной трассы М-7 «Волга» расширили в центре подмосковного Ногинска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершён капитальный ремонт участка Горьковского шоссе с 57 по 60 км, дорога входит в состав федеральной трассы М-7 «Волга». В ходе ремонта шоссе расширили с четырёх до шести полос, разделили встречные потоки транспорта осевым барьерным ограждением и обустроили уличное освещение, для чего было установлено 115 фонарных столбов со светодиодными светильниками», — говорится в сообщении.Отмечается также, что для безопасности пешеходов были обустроены тротуары.
Благодаря проведённому ремонту увеличена пропускная способность дороги и улучшена транспортная обстановка в районе.
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Лев Каштанов