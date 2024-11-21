В Московской области отремонтировали ограждения на семи дорогах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали за неделю на семи региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Металлические барьерные ограждения уменьшают риск съезда с дороги, тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а перильные ограждения препятствуют выходу переходов на проезжую часть и не дают машинам выехать тротуар», — отметили в министерстве.Ремонт ограждения провели на проспекте Ракетостроителей и Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка, на улице Чернышевского в Серпухове, на Центральной улице в Щёлкове, на улице Текстилей в Ногинске, а также на Егорьевском шоссе на территории рабочего посёлка Малаховка городского округа Люберцы.
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