Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Автомобильное движение по новому путепроводу в районе станции Аникеевка, где проходит МЦД-2, откроют в декабре. Сейчас продолжается активное строительство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Монтаж металлической части пролётного строения завершён полностью, а работы по укреплённой сборке и сварке – на 98%. Сейчас проводим асфальтирование дороги и устройство дождевой канализации», – рассказал старший производитель работ генподрядной организации «АРКС-ДМ» Павел Горохов.Самые сложные работы по возведению каркаса путепровода почти завершены. Строители приступили к укладке дорожного покрытия на съездах с него. Также вблизи от железнодорожной платформы возводят разворотную площадку и перехватывающую парковку на 120 машино-мест.
Новый путепровод в Аникеевке соединит различные районы Красногорска. С его помощью можно будет добраться до Нахабина и Волоколамского шоссе за 15-20 минут вместо прежних 30-40. Кроме того, путепровод значительно улучшит транспортную доступность этого района.
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