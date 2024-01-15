Дорожные службы очистили порядка 10 тысяч км дорог Подмосковья за ночь

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
За ночь в Подмосковье очистили более 10 тысяч километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедшую ночь в регионе дорожные службы обработали противогололёдными материалами и очистили от снега более 10 тысяч километров региональных и муниципальных дорог.
Помимо этого, в Минтрансе настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратными на дорогах, избегать резких манёвров и не превышать скорость.
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«Во время ночного дежурства были задействованы более 500 единиц снегоуборочной техники и 900 дорожных рабочих. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и проезды к социально-значимым объектам, маршруты движения общественного транспорта. <…> В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева