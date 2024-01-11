Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам не расслабляться из-за похолодания

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что Москву ожидает понижение температур.
Он подчеркнул, что в целом переменчивость погоды является вполне нормальной вещью.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, спрогнозировал в столице рост высоты снежного покрова в среднем на 3-4 см.
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«В перемене погоды нет ничего мистического. Через Москву с Атлантики будет проходить хорошо выраженный циклон, и на восточной периферии этого циклона воздушные массы будут тёплыми. Но расслабляться не стоит: в тыловой части циклона начнётся вторжение холодных воздушных масс, сопряжённых с понижением температуры», — проговорил в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
«За треть месяца выпало треть месячной нормы осадков. Это не так чрезмерно. Всё-таки даёт о себе знать тот запас снега, который был накоплен в первой половине декабря, когда сугробы стремительно выросли до 30—40 см», — добавил в беседе с RT Шувалов.
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Мелисса Тимофеева