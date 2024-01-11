На уборку снега в Подмосковье вышли около 16 тысяч коммунальщиков

Пресс-служба ГУСТ МО
Коммунальный службы Московской области переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, на уборку дворов и тротуаров вышли почти 16 тысяч человек, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С утра 11 января 15 тысяч 963 специалиста приступили к зачистке покрытий. Дополнительно в уборке задействована 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов», — говорится в сообщении.Снег и наледь убирают в первую очередь с тротуаров и пешеходных дорожек, лестниц и спусков.
Читайте также:
Подмосковные энергетики готовы к аварийным работам в условиях непогоды
Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам не расслабляться из-за похолодания
Политобозреватель Перла о метели в Москве: «Может быть, это военная погода»
Лев Каштанов