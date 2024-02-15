При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали три человека

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО
На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла в 10:30 на 90-м км трассы М-4 в городском округе Ступино. По предварительной информации, столкнулись два рейсовых автобуса, двигавшихся в попутном направлении. Три пассажира получили телесные повреждения», – сообщается в телеграм-канале ведомстваСейчас частично ограничено движение по автотрассе в сторону Москвы. Организован объезд через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94-м км, добавили в главке.
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