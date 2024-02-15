Жителей Подмосковья призвали не садиться за руль из-за мощного снегопада

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Сильнейший снегопад накрыл столичный регион в четверг, 15 февраля, в связи со сложными дорожными условиями подмосковным водителям желательно по возможности сократить поездки на личном транспорте. Такую рекомендацию дали специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. Снегопад продлится до пятницы включительно, на дорогах возможна гололедица, велика вероятность заторов», — говорится в сообщении.В таких условиях водителям критически важно строго придерживаться правил движения, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость, а у пешеходных переходов притормаживать заранее. Пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными, а в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы.
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