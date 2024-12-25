Дорожники Московской области обновили работу светофоров в девяти городских округах

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов на региональных трассах в девяти городских округах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сотрудники ремонтных служб обновили работу светофоров:
Кроме того, была отремонтирована неисправная кнопка вызова пешеходного светофора на улице Молодёжной в Раменском районе.
В ведомстве сообщили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Сотрудники Мосавтодора обращают особое внимание на элементы дорожной инфраструктуры, влияющие на безопасность движения, такие как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.
На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям
В Московской области оптимизировали движение на четырёх перекрёстках
В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
- на Восточной объездной дороге в Дмитрове;
- на улице Ленина в Красногорске;
- на Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде;
- на проспекте ракетостроителей в Долгопрудном;
- на 46-м Каширском шоссе в Домодедово;
- на Пятницком шоссе в деревне Брехово в городском округе Химки;
- на Степаньковском шоссе в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского округа;
- на дороге посёлка городского типа Андреевка в городском округе Солнечногорск.
Кроме того, была отремонтирована неисправная кнопка вызова пешеходного светофора на улице Молодёжной в Раменском районе.
В ведомстве сообщили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Сотрудники Мосавтодора обращают особое внимание на элементы дорожной инфраструктуры, влияющие на безопасность движения, такие как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.
Читайте также:
На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям
В Московской области оптимизировали движение на четырёх перекрёстках
В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Дайана Хусинова