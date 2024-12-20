На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше тысячи дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонтные работы на региональных дорогах проводили специалисты Мосавтодора, за неделю они отремонтировали около 480 участков с дефектами. А на муниципальных дорогах было устранено около 550 дефектов», — отмечается в сообщении.Больше всего ям на региональных дорогах заделали в Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве, а также в округах Шатура, Егорьевск и Воскресенск. По ликвидации ям на муниципальных дорогах наибольший объём работ провели в Химках, Раменском и Наро-Фоминском округах.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт на подмосковных дорогах проводится круглый год.
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Лев Каштанов