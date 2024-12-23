В Московской области оптимизировали движение на четырёх перекрёстках

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы светофором изменили на четырёх перекрёстках в Подмосковье за минувшую неделю для увеличения их пропускной способности и уменьшения возможных заторов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, в Химках была синхронизирована работы светофоров на двух пересечениях Библиотечной улицы с улицами Совхозной и Пожарского. Кроме того, на светофоры установили контроллеры с удалённым доступом», — говорится в сообщении.Кроме того, в Щёлкове поменяли пофазный разъезд на пересечении Фряновского шоссе с Московской улицей, благодаря чему по утрам увеличилось время выезда из деревни Серково. А в Лобне была добавлена дополнительная фаза светофора для выезда с Текстильной улицы на Краснополянское шоссе.
В министерстве добавили, что работы по оптимизации светофорного регулирования дорожного движения продолжаются.
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