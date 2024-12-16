Дорожники Московской области отремонтировали остановки в шести городских округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В министерстве сообщили, что работы по уборке и ремонту региональных дорог в Московской области ведутся круглосуточно. Дорожную сеть еженедельно проверяют, обращая особое внимание на такие элементы инфраструктуры, как остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры. Все мероприятия контролируются с использованием специализированной системы СКПДИ.
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