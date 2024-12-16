В Подмосковье с начала года отремонтировали более 900 крыш многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Свыше 900 кровель многоквартирных домов обновили в Московской области с начала года в рамках реализации программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«На сегодняшний день программа капремонта в Московской области показывает устойчивую динамику. В текущем году отремонтировано 912 кровель. А всего с 2014 года в Подмосковье обновлено более 10,6 тыс. кровель. Работа проводится комплексно и с соблюдением всех нормативов», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Он добавил, что в задачи рабочих входит не только починка крыши, но и создание условий для долгосрочной эксплуатации кровель с учётом всех требований.
Отмечается, что гарантийный срок на капитальный ремонт кровли в Московской области составляет пять лет.
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