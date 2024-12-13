В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Три моста, расположенные на региональных дорогах Московской области, отремонтировали в текущем году, мосты находятся в Раменском округе, Чехове и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Общая протяжённость отремонтированных мостов составила около 120 метров. На объектах обновили пролётные строения, опорные части и системы водоотвода, обустроили новые переходные плиты, сопряжения и мостовое полотно, установили новые ограждения», — сказал зампред областного правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.В министерстве уточнили, что были отремонтированы 30-метровый мост через реку Люторку у остановки «Новосёлки» в Чехове, 60-метровый мост через реку сестру у деревни Ольсово Дмитровского округа, а также мост протяжённостью свыше 30 метров через реку Донинку в деревне Дементьево Раменского округа.
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