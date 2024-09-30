Дорожники Московской области устранили повреждения на тротуарах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В рамках летнего обслуживания дорожные службы Московской области отремонтировали выбоины на тротуарах, расположенных на региональной дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для поддержания в нормативном состоянии тротуаров специалисты Мосавтодора с начала апреля ликвидировали на них порядка 5 тысяч м² дефектов покрытия. Работы продолжаются. Отмечу, что в рамках летнего содержания ямочный ремонт и на проезжей части, и на тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Дайана Хусинова