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Дорожники Московской области устранили повреждения на тротуарах

30 сентября 2024, 10:46
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках летнего обслуживания дорожные службы Московской области отремонтировали выбоины на тротуарах, расположенных на региональной дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для поддержания в нормативном состоянии тротуаров специалисты Мосавтодора с начала апреля ликвидировали на них порядка 5 тысяч м² дефектов покрытия. Работы продолжаются. Отмечу, что в рамках летнего содержания ямочный ремонт и на проезжей части, и на тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и тротуаров и при обнаружении дефектов проводят ремонт выбоин. После оцифровки ям проводятся работы по их устранению, и весь процесс с геопривязкой и фотографиями заносится в систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ), что позволяет отслеживать ход и качество работ.



По информации ведомства, общая протяжённость тротуаров вдоль региональных дорог Московской области составляет около 3 тысяч километров, и в этом году планируется построить ещё 65 километров новых тротуаров.

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В Подмосковье проверили перед отопительным сезоном 98% теплопроводов
30 сентября 2024, 11:09

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Проверка тепловых сетей перед началом отопительного сезона завершается в Московской области, на сегодняшний день гидравлические испытания прошли 98% подмосковных теплотрасс, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Подготовка к зиме — это ключевая задача для всей коммунальной инфраструктуры области. Сегодня мы наблюдаем высокие результаты проведенных работ: почти все сети проверены и готовы к эксплуатации в условиях холодов», — сказал глава МинЖКХ области Антон Велиховский.
В министерстве уточнили, что с начала работ было проверено 10204 километра теплопроводов от общего объема в 10440 км. Проверка завершена в 49 городских округах. В оставшихся восьми муниципалитетах испытания теплотрасс продолжаются, при этом в пяти округах степень готовности уже превысила 90%.

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#подмосковье
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В Ивантеевке отремонтируют Центр культуры и искусств, построенный 98 лет назад
30 сентября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева планируют провести в городе Ивантеевка Пушкинского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева располагается в трёхэтажном здании 1926 года постройки, его общая площадь составляет около 1,5 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести капитальный ремонт и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 229 миллионов 956 тысяч 689 рублей 32 копейки, заявки принимаются до 8 октября.

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#капремонт
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В Россию вернётся знаменитый французский коньяк
Алкогольная компания Ladoga станет поставщиком французского коньяка Hardy в РФ
30 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/pixinoo

На полки российских магазинов вернётся французский коньяк Hardy. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что российская компания Ladoga, выпускающая водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и другие алкогольные напитки, заключила контракт с французским домом Hardy на поставки одноименного коньяка в Россию.

Ранее этот алкогольный напиток в страну поставляла другая компания, которая в 2023 году прервала сотрудничество в французским домом.

Когда Hardy поступит в Россию, коньяк можно будет приобрести в фирменных магазинах Ladoga, винных бутиках Wine Style, «Винограция», Wine Brothers, а также в HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса).

Стоимость бутылки французского коньяка составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей.

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#россия
#франция
#алкоголь
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#торговля
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Сотрудники ФСБ предотвратили ряд терактов и покушений в Ингушетии
30 сентября 2024, 10:42

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили серию готовящихся преступлений террористической направленности в Ингушетии. Диверсанты готовили нападения на энергетические объекты в республике.
Об этом сообщили в региональном Центре общественных связей ФСБ. По сообщению ведомства террористические акты готовили восемь жителей Назрани и Магаса. Кроме устройства взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, они планировали также нападения на правоохранителей.

Во время задержания один из террористов оказал сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы. По месту жительства боевиков сотрудники силовых структур обнаружили и конфисковали самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомёт, пять автоматов, девять пистолетов, 11 ручных гранат, а также большое количество патронов к стрелковому оружию. Кроме того, были изъяты электронные носители информации. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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#фсб
#мероприятия
#сотрудники
#ингушетия
#террористы
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Участниками акции «Чистый лес» в Наро-Фоминске стали около 150 человек
30 сентября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Экологическую акцию «Чистый лес» провели на участке Каменского лесничества рядом с деревней Слизнево Наро-Фоминского городского округа — в лесном массиве «Ёлочка», в мероприятии приняли участие около 150 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе акции была приведена в порядок территория площадью около двух гектаров, на субботник вышли сотрудники муниципальной администрации, школьники, студенты техникума, представители лесного хозяйства, неравнодушные жители округа и активисты «Движения первых» и экологического движения «Зелёный патруль».

«Особенно хочется выделить молодежь, которая активно приняла участие в акции. Именно от вас зависит, как будут выглядеть наши леса», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.
Благодаря акции лес расчистили от валежника, сухостоя и упавших деревьев, а также от мусора.

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#наро-фоминск
#экологическая акция
#лес
#экология
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В Узбекистане проверят информацию об избиении русскоязычных учеников
30 сентября 2024, 10:27

Фото: iStock/Inside Creative House

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила, что организует проверку сведений о якобы регулярном избиении русскоязычных учеников, не владеющих узбекским языком, в одной из школ города Джизака. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее издание Ura.ru писало, что в школе №1 города Джизака ученики седьмого класса постоянно избивают русскоязычных школьников. Инциденты дошли до того, что они избили ребёнка с инвалидностью, который переехал в Узбекистан из России.

Рахмонова заявила, что ей не поступало требований о проверке и обращений о таких инцидентах. Но после получения данных от российской стороны она организует проверку.

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#школа
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#проверка
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В России проходит акция по сбору макулатуры «БумБатл»
30 сентября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В рамках национального проекта «Экология» с 23 сентября по 15 ноября 2024 года в стране проводится пятый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Её проводит автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».
Основной целью данного проекта является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе. Организаторы рассчитывают, что акция, устроенная в форме соревнований федерального уровня, станет по-настоящему всенародным мероприятием, объединит разные поколения и возродит традицию сбора макулатуры.

По итогам предыдущего сезона в акции приняли участие более 2,6 человек из 89 регионов России. Были собраны рекордные за все сезоны 95 тысяч тонн макулатуры.

Ознакомиться с правилами проведения акции, а также зарегистрироваться для участия в ней, можно на сайте БУМБАТЛ.РФ. Вопросы по акции следует направлять оргкомитету на адрес электронной почты bumbatl@nationalpriority.ru.

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#сайт
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В Большом театре пройдет юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии
30 сентября 2024, 10:00

istockphoto / efetova

19 ноября 2024 года в Государственном академическом Большом театре состоится значимое событие в сфере популяризации русского языка — пятая юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии. Организатором мероприятия выступает Некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы.
Основная цель премии заключается в поощрении различных форм защиты и поддержания интереса к русскому языку.

Статуэтка Пушкинской премии — это высшая награда фонда за вклад в распространение русского языка на международной арене. Участниками премии могут быть как российские, так и зарубежные организации, активно привлекающие внимание к русскому языку с помощью значимых проектов.

С момента своего основания в 2019 году премия вручалась победителям в 12 номинациях, включая две подростковые категории. Важной задачей премии является поддержание светских традиций российского общества и института семьи. За время существования проекта более 10 000 конкурсантов приняли участие, а общая аудитория в социальных сетях превышает 150 000 человек.

Кроме того, в рамках Международной Пушкинской премии состоится мировая премьера балета «Пиковая дама», созданного на основе одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина.

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#литература
#русский язык
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В России проведут проверку систем оповещения населения
МЧС РФ 2 октября проведёт проверку систем оповещения населения
30 сентября 2024, 09:59

Фото: iStock/Photoboyko

В среду, 2 октября, во всех субъектах России будет осуществлена проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровня, предупредили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что проверка будет включать в себя запуск сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов.

Напомним, что системы оповещения расположены во всех субъектах страны. Они необходимы для оперативного доведения сигнала до граждан в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В МЧС призвали граждан не паниковать и сохранять спокойствие во время проверки работы системы.

Подобная проверка является плановой. Последний раз масштабное включение сирен проводилось в начале марта этого года. Тогда по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».

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#проверка
#россия
#население
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