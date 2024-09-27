На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения отремонтировали на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения восстановили, в частности, на участке Осташковского шоссе в деревне Бородино городского округа Мытищи, на 29-м километре Каширского шоссе в городе Видное Ленинского округа, на улице Ильича в Ногинске Богородского округа и на улице Жуковского в городе Жуковский», — говорится в сообщении.Кроме того, работы были проведены на двух улицах в Дмитрове — Пушкинской и 2-й Центральной, а также на Ново-Никольской улице в городе Красногорск.
В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеход может выйти на проезжую часть и попасть в ДТП. Тросовые ограждения разделают транспортные потоки, а барьерные защищают от съезда с дороги.
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Лев Каштанов