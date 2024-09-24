В Подмосковье расширили участок трассы А-108 на объезде Серпухова

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Семикилометровый участок трассы А-108 «Московское большое кольцо» расширили до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Расширен капитально отремонтированный участок с 343 по 350 км, который в составе дороги А-108 обеспечивает движение транзитного транспорта в объезд Серпухова», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта указанного участка рабочие построили дополнительные полосы и уложили асфальтобетонное покрытие, а также установили светофоры, освещение, ограждения и обустроили тротуары.
Благодаря расширению увеличена пропускная способность участка, так что водители сэкономят время в пути.
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Лев Каштанов