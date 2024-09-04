В Подмосковье были отремонтированы ограждения на 10 дорогах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
По сообщениям Минтраса Подмосковья, специалисты Мосавтодора завершили ремонт повреждённых тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на десяти региональных дорогах.
Работы были выполнены на таких объектах, как: Дзержинскок шоссе в Котельниках, улица Гагарина в Жуковском, улица Ленина в Истре, Московская улица в Можайске, Рябиновая улица в Домодедове, а также Лесная улица в селе Жавронки Одинцовского района и Красноармейское шоссе у хутора Паршино Пушкинского района. Ремонт ограждений также был осуществлен на 76-м километре Каширского шоссе в Ступине и на Октябрьском проспекте и улице Карла Маркса в Люберцах, последние два в поселке Красково.
В ведомстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, где существует риск выхода пешеходов на проезжую часть, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Они также не предотвращают заезд автомобилей на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения предназначены для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения помогают снизить вероятность съездов с дороги.
Еженедельно проводится обследование дорожной сети, при этом особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. В случае необходимости осуществляются соответствующие ремонтные работы.
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