Временной перекрытие Крымского моста парализовало движение в сторону Керчи

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Более 500 машин встали у Крымского моста перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края. Огромная пробка в сторону Керчи образовалась после временного ограничения движения транспорта на мосту. Об этом вечером 1 сентября сообщает РИА Новости Крым.
Движение транспорта перед Крымским мостом в сторону Керчи временно перекрыли в 16:00. Переправа была закрыта в течение 20 минут, которые успели парализовать движение на трассе в сторону Крыма. На момент открытия моста в пробке уже стояли 900 машин.
Мост является стратегическим объектом, поэтому досмотр в обязательном порядке проходят все автомобили. Автомобилистам рекомендуют проходить через пункты досмотра с часа ночи до 7 утра – это самое оптимальное время, когда нет больших очередей.
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Лия Мурадьян