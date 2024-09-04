В Подмосковье по просьбам жителей отремонтировали более 240 дорог

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 240 дорог отремонтировали в Московской области по программе, сформированной по итогам голосования жителей на портале «Добродел», в настоящее время эта программа выполнена на 90%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Отремонтировано более 310 км покрытия на 242 дорогах, выбранных жителями Подмосковья с помощью голосования на портале «Добродел», из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 43 региональных участка общей протяжённостью 165 км», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Всего до конца ремонтного сезона в Подмосковье обновят около 240 выбранных жителями региональных и муниципальных дорог общей протяжённостью свыше 340 километров.
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