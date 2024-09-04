Загруженность дорог Подмосковья утром 4 сентября составила шесть баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности автотранспортом дорог Московской области по состоянию на утро среды, 4 сентября, составил шесть баллов из десяти возможных, основные сложности отмечаются при проезде по направлению к Москве на четырёх федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Боровское, Рязанское, Пятницкое, Дмитровское, Носовихинское, Каширское, Минское, Калужское, Ярославское, Киевское, Косинское и Волоколамское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион автомобилей — столько же, сколько было в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов