В Орехово-Зуевском округе благоустроили 26 пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба Минтера МО
Годовой план по благоустройству пешеходных дорожек в рамках областной программы «Пешком» выполнили в Орехово-Зуевском городском округе, в порядок привели 26 «народных троп», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Благоустройство пешеходных дорожек началось в мае. Всего было облагорожено 26 «народных троп» общей протяжённостью более 1,9 метра», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что пешеходные коммуникации обустраивают там, где они наиболее востребованы жителями и появились стихийно. Благодаря программе «Пешком» проход по дорожкам становится более комфортным. Сообщается также, что в минувшем году на территории Орехово-Зуевского округа благоустроили 24 пешеходные дорожки, их общая протяжённость составила свыше 3,1 м.
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