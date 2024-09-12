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В Орехово-Зуевском округе благоустроили 26 пешеходных дорожек

12 сентября 2024, 12:47
Фото: пресс-служба Минтера МО

Фото: пресс-служба Минтера МО

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Годовой план по благоустройству пешеходных дорожек в рамках областной программы «Пешком» выполнили в Орехово-Зуевском городском округе, в порядок привели 26 «народных троп», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Благоустройство пешеходных дорожек началось в мае. Всего было облагорожено 26 «народных троп» общей протяжённостью более 1,9 метра», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пешеходные коммуникации обустраивают там, где они наиболее востребованы жителями и появились стихийно. Благодаря программе «Пешком» проход по дорожкам становится более комфортным. Сообщается также, что в минувшем году на территории Орехово-Зуевского округа благоустроили 24 пешеходные дорожки, их общая протяжённость составила свыше 3,1 м.

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#благоустройство
#орехово-зуево
#пешеход
#минчистоты
«Мострансавто» успешно закончило испытания автобуса SAZ LE60
12 сентября 2024, 12:18

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

АО «Мострансавто» завершило трёхмесячное тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автомобильном заводе SamAuto, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Испытания проводились в реальных условиях на популярном маршруте МАП № 6 Одинцово — Москва. С июня по сентябрь автобус с пассажирами совершил более 23 000 поездок.

«Мострансавто» провело опрос среди жителей Московской области и сотрудников предприятия, чтобы определить степень удовлетворённости поездками на SAZ LE60. Отзывы пассажиров и персонала свидетельствуют об их комфорте во время поездок. За время тестирования не было зафиксировано аварийных ситуаций, а системы работали без серьёзных сбоев. Водители отметили удобство управления автобусом, его манёвренность и эффективность использования.

Решение о включении SAZ LE60 в автопарк «Мострансавто» было принято на основе оценок жителей Московской области и сотрудников компании.

Автобус оснащён кондиционером, электронным табло с указанием маршрута, системой аудиоинформирования, датчиками пожарной сигнализации, девятью USB-разъёмами для зарядки гаджетов, девятью камерами видеонаблюдения и двумя валидаторами.

Отсутствие ступенек и низкий вход обеспечивают доступность для пассажиров с ограниченными возможностями, а в салоне предусмотрена специальная площадка для инвалидных кресел с креплениями.

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#минтранс
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Осенью коммунальные службы Московской области переходят на новый режим работы
12 сентября 2024, 12:00

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Работа коммунальных служб зависит от времени года. Осенью приоритетной задачей является уборка опавших листьев во ​дворах и на общественных ​территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Осенью у коммунальных служб особенно большая нагрузка. Помимо своевременной уборки общественных, дворовых пространств и внутриквартальных проездов начинается подготовка к зимнему периоду. Мы со своей стороны, в первую очередь, проводим обучающие семинары по пользованию оборудованием. Вместе с тем сейчас начинается подготовка и техническое обслуживание техники, а также консервация той, которая не используется зимой», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Важно помнить, что плохое состояние или несвоевременная уборка общественных мест может привести к штрафам: для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей.

Жители могут сообщить о проблемах с содержанием территорий управляющими компаниями и службами благоустройства в территориальные отделы ведомства.

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#подготовка
#министерство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению соцкарт детям
12 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Paperkites

Услугу по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области для семей с детьми на региональном госпортале оптимизировали: теперь при подаче заявления подключённый «умный» сервис автоматически проверяет информацию о детях, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Благодаря новой опции подмосковным родителям стало проще подать заявление на оформление соцкарты, так как больше не нужно самостоятельно заполнять сведения о детях. Сервис сам проверит информацию и предоставит список детей, на которых можно оформить карту. Жителю нужно будет только выбрать конкретного ребёнка и направить заявку на рассмотрение», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что социальную карту могут оформить зарегистрированные в Московской области льготники. Соответственно, нововведение коснётся многодетных семей, а также семей, где воспитывают детей-инвалидов, детей-сирот и детей, потерявших кормильца. Соцкарта даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки в ряде магазинов.

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#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в «Диктанте здоровья»
12 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/slexp880

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» будет проходить в России с 16 по 21 сентября, принять в ней участие смогут все желающие старше 13 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Участники диктанта смогут проверить свои знания по правилам личной гигиены и здорового питания, профилактике заболеваний и санитарно-гигиеническим нормам», — говорится в сообщении.
Диктант будет проходить как очно, так и в онлайн-режиме на сайте санщит.рус, участникам будет предложено ответить на 39 вопросов, из которых 36 основных и три — повышенной сложности.

В очном формате диктант будут писать 16 сентября старшеклассники во всех регионах России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, а также знаменитости — актёры, блогеры, телеведущие и пр. Ответы проверят главы региональных управлений Роспотребнадзора.

По итогам диктанта участники получат грамоты и электронные сертификаты.

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#роспотребнадзор
#россия
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«Дымятся на висках»: Психиатр рассказал про новый метод лечения электрошоком в РФ
Психиатр Федорович: лечение электрошоком эффективно, но подходит не всем
12 сентября 2024, 11:41

Фото: iStock/OcusFocus

Для больных с психическими расстройствами в России введут лечение электрошоком. Такой метод будут использовать для сложных случаев: тяжелой депрессии (особенно при стойких суицидальных мыслях) и некоторых форм шизофрении (когда есть угроза жизни пациента).
Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что такой метод считался эффективным и активно использовался после Второй мировой войны.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Электросудорожная терапия была вполне эффективным средством после Второй мировой войны, и использовалось почти до 90-х. Это рекомендовалось для терапии резистентных состояний, когда не работало больше ничего: при психозах, галлюцинозах, при глубокой депрессии, при нарушении витальных функций (когда человек отказывается от еды, у него нарушается сон). Когда было испробовано все, и оно не работало, тогда человек помещался в коматозные палаты, где использовалось не только электросудорожные терапии, но и другие формы. А в 90 годы пришли правозащитники, стали говорить о карательной психиатрии и карательных методах, и запретили эти якобы разрушительные техники. Люди стали погибать, не имея возможности получить еще один шанс на улучшение своего самочувствия», — сказал эксперт.

Он объяснил, что те фрагменты электросудорожной терапии, которые мы видим в кино, совершенно неправдивы.

«То, что нам показывают режиссеры в своих страшных фильмах, где электроды дымятся на висках несчастного пациента, который бьется в судорогах, — глупости, которые должны качнуть эмоциональное состояние зрителя», — добавил психиатр.

По его мнению, стрессогенность у современного человека с каждым разом растет, на это главным образом влияет информационное поле с мощным эмоциональным зарядом.

«Количество психологов растет, как грибы после дождя. Стрессогенность возникает из-за информации, которая заставляет человека тревожиться, лишает человека самого главного — уверенности в завтрашнем дне. Это особенно опасно для тех, кто слаб с точки зрения генетики и формирования нервной системы, соматических заболеваний», — подчеркнул Федорович.

В завершении беседы он отметил, что техника электросудорожной терапии очень сложна и не всем подходит, поэтому нужно следить за ситуацией.

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В Московской области планируется строительство малоэтажного кластера
12 сентября 2024, 11:05

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Пушкинском городском округе будет создан кластер малоэтажного жилья на нескольких участках общей площадью 290 гектаров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Компания «Самолёт» в рамках комплексного развития территории построит несколько очередей коттеджей, таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов. Также будет создана необходимая городская инфраструктура, включая школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы.

В рамках этого проекта будут созданы комфортные условия для жизни на природе, но с городским уровнем комфорта. На территории кластера планируется открыть несколько детских садов на 1 650 мест, школ на 3 340 учеников и поликлиник с пропускной способностью 435 человек в смену. Также будут созданы общественные пространства, благоустроенные рекреационные зоны, торговые точки и коворкинги. Все малоэтажные дома будут продаваться с отделкой и подключёнными коммуникациями. На участках также можно будет построить дополнительные постройки.

Всего к 2035 году планируется построить более 253 тысяч квадратных метров частных домов, 371 тысячу квадратных метров многоквартирных домов и 99,4 тысячи квадратных метров таунхаусов. В этом кластере смогут жить около 20 тысяч человек.

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#строительство
#подмосковные стройки
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«Зайчики по жизни»: Психиатр объяснил, с чем связана субкультура квадроберов
Психиатр Теслер: квадроберами можно считать всех, кто надевал костюмы животных в садике
12 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Она выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих. Сенатор отметила, что молодежь должна больше увлекаться спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.
Психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей.

«Существует очень жесткое законодательство, когда дети могут находиться на улице, а после какого времени — нет, чем дети имеют право заниматься, а чем нет — за это ответственность несут родители», — сообщил эксперт.

Он добавил, что субкультурные тренды были всегда, а «квадроберами» можно считать всех, кто надевал костюмы животных в детском саду.

«65 лет назад наша воспитательница в садике перед утренниками назначала должности: ты будешь зайчиком, ты будешь медвежонком, а родители шили костюмы. Потом мы ходили под звуки барабанов. За детей несет ответственность семья, и если какие-то субкультуры угрожают, например, романтизация самоубийств, то тут вмешивается законодательная история», — поделился психиатр.

По его мнению, дети, подражающие животным, начинают таким образом интересоваться зоологией, что является положительным фактором.

«Предыдущие субкультуры несли за собой опасность самоповреждения, дети наносили порезы, делали идиотские татуировки, а то, что они надевают звериные маски и изображают кошачью походку, не несет никакой метафизической нагрузки. Это игра. Детям всегда хочется играть. Потом они подрастают, у них начинают бурлить гормоны, и звериные повадки перерастают в человеческие: как реализовать себя в этом обществе», — объяснил Теслер.

Психиатр подчеркнул, что подобное поведение детей связано с их гормональными изменениями, с изменениями шкалы ценностей и приоритетов, однако до 18 лет они остаются под контролем и защитой родителей.

«Я за 48 лет психиатрической практики ни разу не встречал людей, которые в детстве играли в космонавтов, и стали космонавтами. И ни разу не встречал людей, которые в детском саду были зайчиками и стали зайчиками по жизни. Если человек хочет сейчас быть медвежонком, то потом захочет стать другим — наденет галстучек, пойдет на работу в банк и будет считать, что преуспел в жизни. Быть банкиром — тоже ролевая игра», — заключил собеседник.

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#животное
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#психиатр
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МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам
12 сентября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные и столичные центры «Мои документы» начали сотрудничество в сфере оказания электронных услуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь в МФЦ Подмосковья оказывают помощь в оформлении услуг на не только на региональном, но и на столичном госпортале. А в МФЦ Москвы помогают подать заявления на подмосковном портале госуслуг. Это обеспечивает доступность и удобство получения госуслуг жителям обоих регионов», – рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Она добавила, что консультации по порталам госуслуг предоставляются в цифровых зонах МФЦ.

Отмечается, что в цифровых зонах подмосковных центров «Мои документы» оборудовано свыше 870 рабочих мест. Теперь с установленных там компьютеров открыт бесплатный доступ не только к федеральному и подмосковному порталам госуслуг, но и к ресурсу mos.ru. А в МФЦ Москвы жители смогут получить консультации по 20 услугам областного портала.

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#госуслуги
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#подмосковье
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Назван способ за три шага вернуть себе взломанный аккаунт во «ВКонтакте»
12 сентября 2024, 10:09

Фото: iStock/fadfebrian

Взлом аккаунта в соцсети «ВКонтакте» позволяет злоумышленникам завладеть закрытой личной информацией и вступать в переписку от чужого имени, что может значительно усложнить жизнь законного владельца страницы. Инструкцию о том, как вернуть себе аккаунт, подготовили специалисты управления по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт во «ВКонтакте» взломали, необходимо последовательно предпринять три действия: первое — завершить все активные сеансы входа с соцсеть с неизвестных устройств, второе — сменить пароль и третье — установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
Чтобы завершить сеансы входа в соцсеть с неизвестных устройств, то есть прервать подключение злоумышленников, в мобильном приложении нужно нажать на три точки в правом верхнем углу экрана. В появившейся панели управления аккаунтом следует выбрать вкладку «Управление VK ID», далее — вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» — пункт «Завершить другие сеансы».

Для того, чтобы сделать это в веб-версии соцсети, потребуется авторизоваться на сайте https://id.vk.com, нажать на вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» выбрать пункт «Завершить другие сеансы».

Смена пароля в мобильном приложении также делается через «Управление VK ID», а в веб-версии — через сайт https://id.vk.com. И не следует снимать галочку в поле «Завершить сеансы на всех устройствах после смены пароля».

Двухфакторная аутентификация тоже вводится через указанные сервисы. В качестве способа аутентификации рекомендуется выбрать телефон.

Полная информация о способах противостоять кибермошенникам размещена по ссылке.

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