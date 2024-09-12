В Орехово-Зуевском округе благоустроили 26 пешеходных дорожек

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Она выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих. Сенатор отметила, что молодежь должна больше увлекаться спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.