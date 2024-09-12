Энергетики Подмосковья провели свыше 90% работ по улучшению надёжности электроснабжения

Фото: Министерство энергетики Московской области
Специалисты компании «Мособлэнерго» реализовали 91,9% мероприятий, запланированных на 2024 год в рамках программы, направленной на повышение надежности электроснабжения в городских округах Московской области. Мероприятия включают ремонты, реконструкции и строительство подстанций, а также линий электропередачи, сообщает Министерство энергетики Московской области.
На данный момент работы завершены на 328 объектах. В ходе выполнения программы капитально отремонтировано 77,8 кабельно-воздушных линий электропередачи, а также 95 распределительных и трансформаторных подстанций. Кроме того, специалисты компании построили и реконструировали 74,1 км линий и 68 трансформаторных подстанций. Было очищено 22 гектаров охранных зон электролиний от древесной и кустарниковой растительности.
Среди городских округов, где работы были выполнены в полном объеме, находятся Дубна, Егорьевск, Люберцы, Лыткарино, Мытищи, Ленинский и Электросталь. В этом году увеличены объемы работ по ремонту как кабельных, так и воздушных линий электропередачи, а также уделено больше внимания обновлению оборудования на подстанциях.
В Министерстве энергетики Московской области отметили, что уже четвертый год подряд проходит программа по повышению надежности электроснабжения для потребителей Подмосковья. В рамках этой программы осуществляется ремонт, реконструкция и строительство энергетических объектов, что позволило увеличить качество электроснабжения в среднем на 20%. Каждый год количество муниципалитетов, охваченных программой, увеличивается: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33, с акцентом на районы с большим числом обращений от жителей. Программа формируется с учетом жалоб граждан, а все работы осуществляются под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области.
Работы выполняются в таких городских округах, как Раменское, Пушкинское, Наро-Фоминское, Волоколамское, Ленинское, Одинцовское, Богородское, Орехово-Зуевское, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.
В программу входит 381 объект электроснабжения. Запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, а также реконструировать 24,6 км линий 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.
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Среди городских округов, где работы были выполнены в полном объеме, находятся Дубна, Егорьевск, Люберцы, Лыткарино, Мытищи, Ленинский и Электросталь. В этом году увеличены объемы работ по ремонту как кабельных, так и воздушных линий электропередачи, а также уделено больше внимания обновлению оборудования на подстанциях.
В Министерстве энергетики Московской области отметили, что уже четвертый год подряд проходит программа по повышению надежности электроснабжения для потребителей Подмосковья. В рамках этой программы осуществляется ремонт, реконструкция и строительство энергетических объектов, что позволило увеличить качество электроснабжения в среднем на 20%. Каждый год количество муниципалитетов, охваченных программой, увеличивается: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33, с акцентом на районы с большим числом обращений от жителей. Программа формируется с учетом жалоб граждан, а все работы осуществляются под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области.
Работы выполняются в таких городских округах, как Раменское, Пушкинское, Наро-Фоминское, Волоколамское, Ленинское, Одинцовское, Богородское, Орехово-Зуевское, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.
В программу входит 381 объект электроснабжения. Запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, а также реконструировать 24,6 км линий 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.
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Дайана Хусинова