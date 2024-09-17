В Московской области отремонтировали 25 дорог к спортивным учреждениям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Двадцать пять участков региональных дорог, ведущих к спортивным учреждениям, отремонтировали специалисты Мосавтодора в 18 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Комфортный проезд к спортивным объектам обеспечен в 18 округах. Рабочие отремонтировали около 70 км асфальта на 25 участках региональных дорог к спорткомплексам, стадионам и физкультурно-оздоровительным комплексам. Причём, не только в черте городов, но и в малых населённых пунктах», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Ремонтные работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Участки проезжей части обновили в Серпухове, Домодедове, Серебряных Прудах, Истре и других городских округах.
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