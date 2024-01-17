Дорожники Подмосковья за ночь очистили 9 тыс км автотрасс

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные специалисты очистили и обработали минувшей ночью около 9 тыс км дорог для безопасного проезда. К работам на муниципальных и региональных дорогах привлекли более 1 тыс рабочих и около 500 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«В первую очередь работы прошли на скоростных и высокоинтенсивных трассах, маршрутах общественного транспорта, дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. Оперативный штаб ведёт круглосуточный мониторинг и взаимодействует с экстренными службами для обеспечения безопасности на дорогах Подмосковья», – пояснил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
По данным синоптиков, ночью в регионе выпало около 1 см снега. Днём температура воздуха составит -12°С. По прогнозам метеорологов, местами ожидается снег.
В министерстве призвали водителей быть аккуратнее на дорогах, не совершать резких манёвров, плавно тормозить, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Автомобилистам также следует заблаговременно снижать скорость и тормозить перед пешеходными переходами.
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По данным синоптиков, ночью в регионе выпало около 1 см снега. Днём температура воздуха составит -12°С. По прогнозам метеорологов, местами ожидается снег.
Автомобилистам также следует заблаговременно снижать скорость и тормозить перед пешеходными переходами.
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Лора Луганская