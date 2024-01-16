Подмосковных водителей предупредили о заторах на основных трассах в сторону Москвы

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Загруженность подмосковных дорог утром во вторник, 16 января, оценивается в пять баллов, при движении в сторону столицы проезд затруднён на 18 трассах, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
«Основные затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Киевское, Рублёво-Успенское, Ленинградское, Осташковское, Носовихинское, Новорижское и Можайское. Усложнён также проезд в Москву по трассам: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах области в настоящее время зафиксировано более 704 тысяч машин. Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких манёвров.
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