В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям на дорогах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 1000 дорожных ям устранили за неделю работники Мострансавто на региональной сети в трёх подмосковных округах: Красногорске, Одинцовском округе и Истре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Одинцовском округе работы по ликвидации дорожных ям провели в посёлке Старый Городок, а также на Железнодорожной улице в городе Одинцово. В Красногорске дефекты асфальтового покрытия устранили на улице Кирова, а в городском округе Истра ямы ликвидировали на дороге в деревне Раково и на участке Волоколамского шоссе рядом с Дедовском», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт проводится во всех округах Московской области, активную стадию этих работ планируется завершить до конца апреля.
Читайте также:
В Подмосковье обустроят ещё 50 «умных» переходов
В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,8 тыс. дорожных ям
На подмосковных федеральных трассах стартовала весенняя уборка
Лев Каштанов