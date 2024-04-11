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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям на дорогах

11 апреля 2024, 18:03
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 1000 дорожных ям устранили за неделю работники Мострансавто на региональной сети в трёх подмосковных округах: Красногорске, Одинцовском округе и Истре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«В Одинцовском округе работы по ликвидации дорожных ям провели в посёлке Старый Городок, а также на Железнодорожной улице в городе Одинцово. В Красногорске дефекты асфальтового покрытия устранили на улице Кирова, а в городском округе Истра ямы ликвидировали на дороге в деревне Раково и на участке Волоколамского шоссе рядом с Дедовском», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт проводится во всех округах Московской области, активную стадию этих работ планируется завершить до конца апреля.

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Россиянам назвали самый удачный период для аренды квартиры в Москве
«Яндекс Аренда»: Снимать жильё в Москве лучше с конца весны
11 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/Serjio74

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.
«Ближе к майским праздникам и до июля можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья замедлится. Возможно, собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост. При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.

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#москва
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Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать дачника
11 апреля 2024, 18:21

Фото: Istockphoto / zsv3207

Дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.
«Если ваш участок граничит с территорией леса, вы обязаны после схода снега очистить 10-метровую полосу от сухой растительности и валежника или создать противопожарный барьер. За разведение костров под кронами деревьев во время пожароопасного сезона придётся заплатить до 50 тыс. Если вы не нашли для костра место на своём дачном участке и решили сделать это в лесу, не стоит совершать такой необдуманный поступок. Излишняя уверенность в том, что всё под контролем, приводит к печальным последствиям – горит лес, горят дома, погибают звери и порой люди», – пояснили в ведомстве.
Там также напомнили, что за захват территории лесного фонда также можно заплатить до 50 тыс. рублей.
«Если вам кажется, что подвинуть чуть-чуть забор своего участка вглубь леса – хорошая идея, мы вас разочаруем. Это деяние квалифицируется как самовольное занятие лесных территорий. А за загрязнение лесов сточными водами, отходами и другими вредными веществами грозит штраф до 3 тыс. рублей. Избытки урожая, прошлогодняя трава, содержимое дачных туалетов, вода из умывальника не служат удобрением для лесных культур», – предупредли в Комлесхозе региона.
Там добавили, что, помимо штрафа за нарушение Лесного законодательства, в случае нанесения ущерба лесному фонду предусмотрено возмещение вреда. А за нарушение правил разведения костров на дачном участке нарушителю может грозить и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 4 лет.
«Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если эти деяния причинили значительный ущерб, может квалифицироваться в рамках статьи 261 Уголовного кодекса», – отметили в Комлесхозе.
В ведомстве посоветовали, разводя на даче костёр, следить, чтобы огонь не перекинулся на лес.

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#подмосковье
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В подмосковной деревне Сабурово завершают строительство детсада на 310 мест
11 апреля 2024, 18:03

Фото: Istockphoto / zsv3207

Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, возводят в деревне Сабурово городского округа Красногорск, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительная готовность объекта составляет 98,9%. В работах заняты 25 человек. Ведутся пусконаладочные работы всех внутренних инженерных сетей, монтаж и подключение оборудования, устранение выявленных недочётов и клининг», — отмечается в сообщении.
В трёхэтажном детском саду общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров размещаются помещения для двенадцати групп, физкультурный зал и зал для занятий музыкой, медпункт, кабинеты психолога и логопеда.

Новый детский сад откроется 1 сентября текущего года.

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#красногорск
#министерство строительного комплекса мо
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В Луховицах обнаружены больные щенята, которым ищут жилье
11 апреля 2024, 17:23

Фото: Татьяна Чебрякова

Больных щенят, фото которых не размещают в социальных сетях, хотят пристроить в Луховицах, об этом сообщает Regions.ru.
Неравнодушная жительница Подмосковья обнаружила щенят на заброшенном участке рядом со своей дачей в СНТ «Машиностроитель». Изможденная собака выкармливает еще троих щенков.

«Мать совершенно дикая и боится не то что людей, а даже машин. Мы только подъехали вчера и собака тут же бежать в кусты. Ее не то, что сфотографировать, а даже накормить невозможно», — сообщила женщина.
Она также добавила, что щенята еще не понимают страха и подходят к людям.


В настоящее время волонтеры пытаются найти неравнодушных людей, которые не испугаются внешнего вида собак и заберут их к себе. Отмечается, что дачнице удалось показать щенят ветеринару. По словам врача, собак поразил подкожный клещ и они страдают тяжелой формой авитаминоза. Им необходимо длительное двухмесячное лечение и хорошее питание. При этом ветеринар заверил, что для людей болезнь собак угрозы не несет.

Женщина разместила объявление в социальной сети, где пытается пристроить оказавшихся в беде животных.

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#волонтеры
#ветеринар
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«Это будет захватывающе». Депутат Буцкая рассказала, о чём будут говорить на уроках семьеведения
Депутат Буцкая рассказала, о чём будут говорить на уроках семьеведения
11 апреля 2024, 17:23

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Занятия по семьеведению, которые вводятся для старшеклассников российских школ с 1 сентября этого года, будут проводить в рамках внеклассной работы или «Разговоров о важном».
Говорить станут о семье, традиционных семейных ценностях, традициях семьи, рассказала «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Историю страны лучше всего изучать, составляя генеалогическое древо. Это не только возможность для всей семьи собраться за одним столом и посмотреть семейный альбом, но и доехать, наконец, до бабушки или тёти, поговорить с ними, записать семейную историю, найди фотографии. Из таких кубиков и будет собран этот предмет – «Семьеведение». Это не будет урок, где ученика вызывают в доске, ставят двойки. Это будут встречи по темам, которые интересны для самих ребят», – поделилась депутат.
По словам Буцкой, на уроках будут обсуждать и такие актуальные темы, как построение отношений в семье. Вести занятия станут специально подготовленные преподаватели.
«Например, берётся тема «Молодая семья». Сколько всего интересного можно обсудить! Как вместе жить, как вести семейный бюджет, что делать при первой ссоре. Это будут уроки жизни. Сейчас идёт большая работа по поводу того, как построить такие уроки, как подготовить преподавателей. Это будут люди с педагогическим образованием, школьные учителя. Но им обязательно должно быть интересно говорить с ребятами на такие темы, у них должен гореть глаз», – сказала собеседница «Радио 1».
Как отметила Татьяна Буцкая, уроки семьеведения будут вынесены из обязательной школьной программы.
«У нас есть обязательные уроки и есть внеучебная деятельность. Тот блок, который мы сейчас обсуждаем, вынесен за пределы школьной программы. Но при этом и в основных школьных предметах у нас останется, а там, где не было, добавится всё, что касается семьи – и в истории, и в обществознании, и даже в русском языке», – пояснила парламентарий.
Она заключила, что 34 часа внеучебной деятельности уже прописаны, и пообещала, что занятия должны быть очень интересными и даже захватывающе.

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#госдума
#образование
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В лесах Можайского округа начали обустраивать минерализованные полосы от пожаров
11 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Противопожарные минерализованные полосы начали обустраивать в Бородинском лесничестве в рамках реализации комплекса противопожарных мероприятий, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Устройство и прочистку минерализованных полос проводят рядом с населёнными пунктами и дорогами, а также на тех лесных участках, где высока вероятность возгорания», — говорится в сообщении.
Работы ведутся при помощи специальных лесных плугов и гусеничных тракторов. Полосы очищаются от горючих материалов до минерального слоя почвы, в случае возникновения пожара они станут препятствием для распространения низового огня.

Ранее сообщалось, что в текущем году на территории Московской области планируется обустроить около 5600 километров минерализованных полос, а также отремонтировать около 290 километров лесных дорог для удобства патрулирования.

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#можайск
#лесные пожары
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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В Наро-Фоминске почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Жители Наро-Фоминска почтили память жертв фашизма, возложив цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году в этот день восстали пленники одного из крупнейших гитлеровских концлагерей – Бухенвальда. Сила духа позволила им победить своих мучителей. Всего нацисты создали более 14 тысяч концлагерей, лагерей смерти, гетто, тюрем и их филиалов. Миллионы человек не вернулись домой.
«Жители города возложили цветы к мемориальному комплексу-захоронению в Детском парке. Комплекс был создан в 1979 году. В братской могиле захоронено 450 воинов, в том числе 206 неизвестных. Фамилии 244 воинов высечены на мемориальных плитах. На возложение цветов были приглашены свидетели того страшного времени – бывшие узники фашистских концлагерей Зоя Крупчатникова, Людмила Катковская, Лидия Нефёдкина и Светлана Бордонова», – рассказали в пресс-службе.
Рядом с мемориальным комплексом создана Аллея героев-нарофоминцев.

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#наро-фоминск
#великая отечественная война
#памятники
#мемориал
#память
#московская область
#подмосковье
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ФБР опасаются терактов в США после трагедии в «Крокусе»
11 апреля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/waewkid

После трагедии в «Крокус Сити Холле» в Федеральном бюро расследований опасаются скоординированной террористической атаки на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обозреватели издания пишут, что в ФБР всерьёз обеспокоены возможностью проведения такой атаки, причём более скоординированной, после массового убийства людей в концертном зале в России. Официальные лица в Вашингтоне также учитывают и другую возможность: то, что террористы могут нанести удар, вдохновившись военными действиями между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. Четверо боевиков, вооружённых автоматами Калашникова, ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям. Затем они разлили горючую жидкость и подожгли помещение. В результате трагедии погибли 144 человека, ещё несколько сотен получили ранения.

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#террористы
#удар
#сша
#израиль
#хамас
#сектор газа
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В Подмосковье вышли из спячки безногие ящерицы
11 апреля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Безногие ящерицы веретеницы ломкие проснулись в Московской области, эти краснокнижные рептилии не представляют опасности для людей, однако их нередко путают с опасными змеями, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Веретеницы ломкие – безногие ящерицы, с виду напоминающие змей, но не имеющими с ними ничего общего кроме внешнего вида, который, если присмотреться, тоже имеет свои отличия», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Эта ящерица, как и другие представители её группы, умеет отбрасывать хвост, в отличие от змей, кроме того, у неё нет ядовитых желёз. Ещё одна отличительная черта — умение моргать: у веретеница ломкой для этого есть подвижные нижние веки. Есть и более заметные отличия от змей, например, форма тела: хвост ящерицы довольно короткий и толстый, а голова плавно перетекает в туловище, в то время как у большинства змей, включая гадюк, голова выделяется.

Заметным отличием является также способ передвижения: веретеница может ползи только «восьмёрками», а змеи способны передвигаться по прямой.

При встрече с безногой ящерицей жителям Московской области рекомендуют обойти эту рептилию, чтобы не причинить ей вреда.

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#подмосковье
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