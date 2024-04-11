В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям на дорогах

Больных щенят, фото которых не размещают в социальных сетях, хотят пристроить в Луховицах, об этом сообщает Regions.ru.

«Мать совершенно дикая и боится не то что людей, а даже машин. Мы только подъехали вчера и собака тут же бежать в кусты. Ее не то, что сфотографировать, а даже накормить невозможно», — сообщила женщина.

Неравнодушная жительница Подмосковья обнаружила щенят на заброшенном участке рядом со своей дачей в СНТ «Машиностроитель». Изможденная собака выкармливает еще троих щенков.Она также добавила, что щенята еще не понимают страха и подходят к людям.



