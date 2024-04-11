В Подмосковье обустроят ещё 50 «умных» переходов

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Ещё 50 нерегулируемых пешеходных переходов на региональных дорогах Подмосковья оборудуют к лету «умной» подсветкой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Умная» подсветка появится на переходах у жилых комплексов, образовательных учреждений, станций и прочих мест притяжения людей. Такие переходы даже на освещённом участке дороги привлекут внимание водителей и повысят безопасность», — сказал глава министерства Алексей Гержик.В министерстве отметили, что «умные» переходы появятся в 18 округах, преимущественно — в городской черте. «Умный» переход оборудован дополнительной подсветкой в тёмное время суток, кроме того, он реагирует на появление пешехода: когда человек выходит на проезжую часть, на установленных у перехода специальных знаках начинают мигать светодиоды.
Всего в Московской области в настоящее время дополнительной подсветкой оборудовали уже более 5 тысяч переходов. Эта мера направлена на снижение числа ДТП в Подмосковье.
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