На подмосковных федеральных трассах стартовала весенняя уборка

Фото: пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль»
На федеральных дорогах Московской области, подведомственных Федеральному казённому учреждению «Центравтомагистраль», начали наводить порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ФКУ.
«Дорожники моют ограждения, акустические и противоослепляющие экраны, светофоры, линии наружного освещения, дорожные знаки. Помимо этого, стартовала генеральная уборка на остановках общественного транспорта и площадках для отдыха, окраска автопавильонов, бортовых камней, дорожных знаков», – говорится в сообщении.Также ведутся работы по очистке системы водоотвода, уборке мусора.
Дорожники продолжают устранят дефекты проезжей части. Для этого уже использовали более 10 тыс. тонн литого асфальтобетона на участках площадью свыше 280 тыс. кв м.
В ближайшее время на подведомственной сети федеральных трассах обновят разметку.
По данным ФКУ «Центравтомагистраль», в её управлении – более 1850 км федеральных автодорог, в том числе в Подмосковье – 1581 км.
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