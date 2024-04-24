«Доселе не встречавшееся»: На Кубани ожидается 35-градусная жара

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На Кубани ожидается аномальная жара. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, отметив, что воздух прогреется до 35 градусов.
«Сверхнеобычным я бы назвал всплеск, такой горячий эффект, который будет на Кубани. +30...+35 °С — это не шутки. Наверняка, будут новые рекорды температуры на юге европейской территории России. Это самый заметный всплеск», — отметил Шувалов в беседе с RT.
Он также отметил, что резкое потепление произойдёт из-за южного циклона. В Воронеже ожидается 25 градусов тепла, а в Туле и Москве – 23 градуса.
Синоптик отметил, что в этих температурах нет ничего экстремального, однако 35 градусов — «это что-то доселе не встречавшееся в эти дни апреля», заключил Шувалов.
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