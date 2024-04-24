В Москве ожидается аномальное потепление

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В Москве 25 апреля воздух прогреется до 15 градусов тепла, а в уже в четверг, 26 апреля, столбики термометров покажут до 22 градусов, при этом ожидается небольшой дождь. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
«Прогнозируется постепенное потепление в столичном регионе в ближайшие дни. Днем 24 апреля температура воздуха поднимется до 13–15 градусов тепла, осадков при этом не ожидается. В четверг, 25 апреля, мы попадем в теплый сектор наступающего циклона», — рассказал Шувалов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, в первой половине дня в столице пройдет небольшой дождь. При этом воздух прогреется до 22 градусов.
В пятницу, 26 апреля такая температура сохранится, однако в некоторых районах Москвы пройдёт дождь. В выходные температура составит 16–18 градусов тепла, при этом осадков не ожидается, заключил Шувалов.
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