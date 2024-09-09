Строительная готовность школы в Зарайске на 825 учеников превысила 30%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Завершить строительство школы на 825 мест на улице Московской в городском округе Зарайск планируют к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Готовность здания составляет более 30%. На площадке задействованы более 60 рабочих и пять единиц техники. Ведутся монолитные работы, устройство кровли и наружных сетей, благоустройство территории. Площадь здания составит 16,3 тыс. кв. м. В нём будет всё для того, чтобы дети могли получать качественное образование», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, образовательное учреждение строится в рамках госпрограммы за счёт средств бюджета.
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Лора Луганская