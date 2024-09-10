В Подольске стартовала подготовка к строительству корпуса школы №29

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Начался подготовительный этап работ по возведению пристройки к школе №29 имени П.И. Забродина в Подольске, ввести новое здание в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В корпусе могут учиться 200 человек. Общая площадь пристройки будет составлять 4,2 тыс. квадратных метров. В корпусе разместятся учебные классы, библиотечно-информационный центр, свой спортзал, медпункт и офисная зона для преподавателей. На прилегающей территории установят спортивные и игровые площадки, а также обустроят локацию для проведения общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.В рамках проекта предусмотрено также обновление основного здания школы, построенного в 1980 году. Эти работы тоже должны быть завершены в 2025 году.
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Лев Каштанов