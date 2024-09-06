Дубненской школе присвоили имя выдающегося авиаконструктора Березняка

Фото: группа школы в соцсети «ВКонтакте»
Школе №1 Дубны официально присвоили имя советского конструктора самолётов и ракет Александра Яковлевича Березняка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Березняк руководил «филиалом ОКБ-155 по теме Б», ныне – МКБ «Радуга». Он является лауреатом Ленинской премии и Государственной премий СССР, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.
К 100-летию Александра Березняка, которое отмечали в 2012 году, в школе был создан музей. Он посвящён истории Дубны как важного научного и промышленного центра России и рассказывает о жизни и работе авиаконструктора. Ребята проводят там экскурсии для жителей и гостей школы. Школа №1 активно сотрудничает с МКБ «Радуга». Его молодые инженеры регулярно проводят для школьников открытые лекции.
4 сентября 2024 года Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва школе присвоено имя выдающегося авиаконструктора.
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«Его имя напрямую связано с Дубной. Под руководством Березняка в городе разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты против кораблей и наземных целей, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты, управляемые ракеты для самолётов фронтовой авиации. Велись работы по созданию экспериментального пилотируемого орбитального самолёта – прототипа «Бурана», – отметили в администрации.
К 100-летию Александра Березняка, которое отмечали в 2012 году, в школе был создан музей. Он посвящён истории Дубны как важного научного и промышленного центра России и рассказывает о жизни и работе авиаконструктора. Ребята проводят там экскурсии для жителей и гостей школы. Школа №1 активно сотрудничает с МКБ «Радуга». Его молодые инженеры регулярно проводят для школьников открытые лекции.
4 сентября 2024 года Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва школе присвоено имя выдающегося авиаконструктора.
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Лора Луганская