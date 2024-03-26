Досрочный ЕГЭ по русскому языку написали более ста школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 100 подмосковных школьников приняли участие в досрочной сдаче единого государственного экзамена по русскому языку во вторник, 26 марта, экзамен проводился на базе школы №11 в Красногорске, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Заявки на участие в досрочной сдаче ЕГЭ в Подмосковье подали более 150 человек. География и литература уже за спиной, осталось только дождаться результатов. Сегодня состоялся экзамен по русскому языку, его сдавали 111 человек. Всё прошло штатно», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Она добавила, что результат экзамена участники смогут узнать не позднее 11 апреля.
Следующий досрочный ЕГЭ назначен на 29 марта, школьники будут сдавать базовую и профильную математику.
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