Эксперт по ЕГЭ оценила идею дополнительных баллов за разработку стартапов

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением начислять абитуриентам при поступлении в вузы дополнительные баллы за разработку бизнес-проектов и стартапов. Эту идею прокомментировала преподаватель, владелица онлайн-школы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Анастасия Чистякова.
В беседе с «Радио 1» она полностью поддержала эту инициативу, отметив её полезность и своевременность. Ведь подготовка стартапа требует от молодого человека определённой активности, умения выдвигать гипотезы и тестировать их, способности проводить исследования, группировать факты и делать выводы, умения доносить и обосновывать свои выводы. Все эти навыки, которые ребята приобретут во время разработки своего проекта, они смогут затем применить в любой сфере деятельности, какую бы специальность они не избрали.
Специалист также рассказала о том, каким образом ещё можно заработать дополнительные баллы, которые затем будут учитываться при поступлении в вуз. Прежде всего она назвала волонтёрскую деятельность. Если юноша или девушка становится волонтёром, он заводит специальную волонтёрскую книжку, где отмечаются все проекты и мероприятия, в которых он принимает участие.
Фото: istockphoto/Chinnapong
Дополнительные баллы также приносит значок ГТО, нормы которого нужно сдать за время обучения в школе. Следующий момент — спортивные достижения. Но это больше относится к профессиональным спортсменам или к тем, кто готовится им стать. Также баллы начисляются тем, кто заканчивает школу с отличием и сдаёт ЕГЭ по всем предметам не менее, чем на 70 баллов.
Дополнительные баллы можно получить за участие в различных олимпиадах — общероссийских, международных и тех, которые проводят сами вузы. Количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения не может превышать десять баллов. В заключение Анастасия Чистякова подчеркнула, что при равном количестве баллов у учеников, один из которых получил их только за ЕГЭ, а у второго добавились баллы за индивидуальные достижения, преимущество получит тот, который лучше сдал непосредственно ЕГЭ. Так что баллы — баллами, но про подготовку к экзаменам не стоит забывать, заключила специалист.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала акция «День сдачи ЕГЭ родителями»
Академик РАО Асмолов: Идея об отмене ЕГЭ — за пределами профессионализма
Путин ввел изменение в систему ЕГЭ
Специалист также рассказала о том, каким образом ещё можно заработать дополнительные баллы, которые затем будут учитываться при поступлении в вуз. Прежде всего она назвала волонтёрскую деятельность. Если юноша или девушка становится волонтёром, он заводит специальную волонтёрскую книжку, где отмечаются все проекты и мероприятия, в которых он принимает участие.
Дополнительные баллы также приносит значок ГТО, нормы которого нужно сдать за время обучения в школе. Следующий момент — спортивные достижения. Но это больше относится к профессиональным спортсменам или к тем, кто готовится им стать. Также баллы начисляются тем, кто заканчивает школу с отличием и сдаёт ЕГЭ по всем предметам не менее, чем на 70 баллов.
Дополнительные баллы можно получить за участие в различных олимпиадах — общероссийских, международных и тех, которые проводят сами вузы. Количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения не может превышать десять баллов. В заключение Анастасия Чистякова подчеркнула, что при равном количестве баллов у учеников, один из которых получил их только за ЕГЭ, а у второго добавились баллы за индивидуальные достижения, преимущество получит тот, который лучше сдал непосредственно ЕГЭ. Так что баллы — баллами, но про подготовку к экзаменам не стоит забывать, заключила специалист.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала акция «День сдачи ЕГЭ родителями»
Академик РАО Асмолов: Идея об отмене ЕГЭ — за пределами профессионализма
Путин ввел изменение в систему ЕГЭ
Александр Бойцов