Эксперт по ЕГЭ оценила идею дополнительных баллов за разработку стартапов

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением начислять абитуриентам при поступлении в вузы дополнительные баллы за разработку бизнес-проектов и стартапов. Эту идею прокомментировала преподаватель, владелица онлайн-школы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Анастасия Чистякова.